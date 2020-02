Google explica por qué no puede preinstalar sus aplicaciones en los smarpthones de Huawei

La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha tenido un objetivo principal por parte de la Administración Trump: Huawei. El conocido fabricante chino ha llegado a ser vetado de usar mucha tecnología estadounidense, incluidos Android con los servicios de Google, Qualcomm, Intel y Windows. Debido a que el tema todavía trae cola, Google ha decidido publicar recientemente una explicación de por qué sus aplicaciones no están presentes en los nuevos smartphones de Huawei.

A pesar de que este es un asunto “viejo”, a Google le convenía salir al paso para aclarar todos los puntos y las dudas que pudieran tener sus usuarios, que son al fin y al cabo miles de millones si sumamos sus cinco puntales de cara a los usuarios finales: el buscador, Gmail, Chrome, Play Store y Android. El gigante de Mountain View ha explicado que “el 16 de mayo de 2019, el gobierno de Estados Unidos Incluyó a Huawei en su Lista de entidades. Esta acción del gobierno prohíbe a todas las empresas estadounidenses, incluida Google, colaborar con Huawei”. Esto quiere decir que la imposibilidad de usar los productos de la compañía en los smartphones del fabricante chino viene impuesta por la Administración Trump.

Como consecuencia, desde hace tiempo los usuarios de Huawei lo tienen más difícil para usar los servicios de Google, ya que oficialmente no pueden hacer uso de Gmail, Google Maps, YouTube y la tienda Play Store, por nombrar tres ejemplos. Sin embargo, esto no quiere decir que Google haya abandonado totalmente a Huawei. La desarrolladora de Android ha explicado que, dentro de sus limitaciones, ha seguido colaborando con el fabricante para proporcionar actualizaciones de seguridad y de las aplicaciones y servicios en los dispositivos existentes, algo que seguirán haciendo siempre y cuando el Gobierno de Estados Unidos se lo permita debido a que el boicot solo afecta a los modelos comercializados después del 16 de mayo de 2019.

Además de las restricciones impuestas por la Administración Trump, Google también ha explicado que solo los dispositivos certificados para Play Protect pueden preinstalar Play Store, Play Protect y las aplicaciones de Google. Para recibir el certificado de Play Protect, los dispositivos tienen que cumplir “un riguroso proceso de revisión de seguridad y pruebas de compatibilidad, realizado por Google, para garantizar que los datos del usuario y la información de la aplicación se mantengan seguros”. Debido a la prohibición la compañía ya no puede llevar a cabo dicho proceso con los smartphones de Huawei, por lo que por ese frente tampoco están autorizados a precargar sus servicios y aplicaciones.

Por otro lado, el gigante del buscador también ha explicado que “las aplicaciones de Google cargadas mediante sideloading no funcionarán de manera confiable porque no permitimos que estos servicios se ejecuten en dispositivos no certificados donde la seguridad puede verse comprometida. El sideloading de las aplicaciones de Google también conlleva un alto riesgo de instalar una aplicación que ha sido adulterada de manera que pueda comprometer la seguridad del usuario.”

En resumidas cuentas y siguiendo el argumento de la compañía, las restricciones impuestas por la Administración Trump impiden a Google llevar a cabo sus propios procesos de certificación para incluir sus servicios y aplicaciones en los smartphones de Huawei, lo que reduce todavía más las posibilidades de que vuelvan en un futuro. Ante esa situación Huawei ha movido ficha para crear su propio sistema operativo, su propio ecosistema de servicios y se ha unido a otros fabricantes chinos para crear una alternativa a la Play Store.