El director técnico de Dirt 5, uno de los mejores simuladores que llegarán a la consola de Microsoft, con resolución 4K Ultra HD real y un impresionante modo de 120 fps, ha salido al paso del rendimiento potencial de la SSD de Xbox Series X: «es ridículamente rápida».

El mercado de las consolas de videojuegos está que «arde» como suele suceder en los años de lanzamiento de las nuevas generaciones. Y veremos una guerra brutal de marketing hasta la comercialización de los desarrollos de Microsoft y Sony. Y más allá. Si de manera general, puntos como el precio, la colección de juegos exclusivos o la retrocompatibilidad, han sido los elementos principales para decidir comprar una u otra consola, de un tiempo a esta parte la batalla se ha ampliado a componentes de hardware interno.

Solo recordar que consolas como la Wii de Nintendo barrió del mapa al resto de consolas sin ser la mejor en rendimiento a base de juegos, lo primero y principal -en mi opinión- de cualquier máquina. Ciertamente, el mercado parece haber cambiado y medidas de un par de fps y microsegundos de acceso han obtenido una relevancia que los viejos del lugar no comprendemos.

Solo así se puede entender que el desarrollador de Dirt 5 haya salido a defender la SSD de Xbox Series X (en un medio oficial como Xbox Wire) frente a los comentarios que la unidad de almacenamiento instalada en la PS5 será mucho más rápida. Obviamente, era seguro que para esta generación ambas iban a apostar por unidades de estado sólido para el almacenamiento interno como ya ha sucedido en el mercado del PC.

“Obviamente, esa unidad SSD es increíble. No es como una SSD de PC, es más que eso», dice el director técnico de Dirt 5, David Springate. «Poder cargar datos de manera tan ridículamente rápida no solo es realmente impresionante, sino que, como desarrollador, es muy interesante. Para Dirt 5, podremos entrar en las carreras superrápido. Significa que no habrá pantallas de carga que se interpongan en el camino, sin perder el tiempo, sin mirar mi teléfono, significa que la acción será continua».

Springate explica que la SSD de Xbox Series X permitirá a los desarrolladores cargar datos importantes del juego a la mitad de la representación de un solo cuadro, lo que permitirá que el proceso de cargas sean imperceptibles para el jugador.

«El disco es tan rápido que puedo cargar datos a mitad de cuadro, usarlo, consumirlo, descargarlo y reemplazarlo con algo más en medio de un cuadro, tratando la memoria de la GPU como un disco virtual«, dice. “¿Cuántos datos de texturas puedo cargar ahora? Tengo muchas ganas de llevar esto lo más lejos que pueda para ver qué tipo de hermosas experiencias podemos ofrecer», asegura.

Veremos. El simulador de carreras que están desarrollando promete resoluciones 4K Ultra HD reales y un impresionante modo de 120 cuadros por segundo.