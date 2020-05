Whatsapp podría replicar las Messenger Rooms

Whatsapp es un servicio más «hermano» de Facebook Messenger de lo que solemos recordar. Y es que no debemos olvidar que la compañía de Zuckerberg adquirió el popular servicio de mensajería instantánea hace ya seis años, en 2014. Desde entonces, y de manera cíclica, se han sucedido los rumores, y quizá incluso algún globo-sonda, sobre la supuesta integración del servicio de mensajería en la red social. Sea como fuere, siempre han sido contestados de manera tan enérgica (negativamente, claro), que se lo hubieran planteado o no, lo más probable es que Facebook lo considere algo cercano a una misión imposible.

Esto, sin embargo, no significa que no exista conexión entre ambas, más concretamente la posibilidad de realizar un trasvase de ideas y funciones en ambos sentidos. Tanto si sus responsables tienen como proyecto de futuro, como si por el contrario ven que es una posibilidad imposible y deciden que ambos servicios compitan entre sí, pero principalmente contra los demás, tiene todo el sentido del mundo dotarlos con la mayor cantidad posible de funciones. Sí, aunque sean redundantes entre ambos servicios.

Esa es la principal razón por la que el rumor planteado por Wabetainfo me parezca tan factible. Según esta web, las Messenger Rooms inauguradas hace solo unas semanas, podrían llegar próximamente a Whatsapp. Según plantea la web, eso sí, no se trataría de una función 100% independiente. En su lugar, lo quee estaría planteando Facebook es que las Messenger Rooms, aunque de partida son una función del servicio de mensajería instantánea, sean también accesibles desde Whatsapp y, claro. por lo tanto quiero entender que no sería necesario tener una cuenta de usuario en Facebook para poder realizar videoconferencias grupales.

De momento la función habría sido detectada en una versión beta de Whatsapp para Android, pero pese a ello ya se plantea la posibilidad de que, en primera instancia, solo esté disponible para usuarios de Android en Estados Unidos, y que posteriormente (bastante rápido, eso sí) se produzca el despliegue de la misma al resto del mundo, así como el salto a iOS. Esto tendría todo el sentido, claro, pues seguramente los responsables de la infraestructura IT de la que depende el servicio deba ir escalando adecuadamente para soportar el volumen de tráfico adicional que puede estar por venir.

De confirmarse el rumor, terminaría de quedar claro que, para algunas tecnológicas con servicios de mensajería y videoconferencia, Zoom es el principal rival a abatir. Y el momento es el óptimo para ello, puesto que se suman los problemas de seguridad que ha sufrido este servicio, con el sustancial incremento en la demanda de soluciones de comunicación a través de Internet. Y es que no me cuesta imaginar a muchos usuarios habituales de Whatsapp dejando de lado Zoom para realizar videoconferencias grupales directamente a través de la app que ya emplean habitualmente para comunicarse con sus contactos.

Me preocupa, eso sí, cuál será la política de Facebook con respecto a los usuarios de Whatsapp que empleen el servicio. ¿Tendrán que registrarse en la red social? ¿Tal vez un registro de facto con su número de teléfono móvil? ¿Qué ocurrirá con la privacidad? Todavía no sabemos si se confirmará el rumor, pero ya es buen momento para empezar a plantearse estas preguntas, no sea que el despliegue de esta función nos pille por sorpresa y sin tener clara qué política vamos a aplicar con respecto a ala misma.