Microsoft Edge Chromium en Windows 7. Sí, has leído bien

Lo sé, ¿a que hasta ayer hablar de Edge Chromium en Windows 7 no tenía sentido alguno? Pues hoy Microsoft nos ha dado una sorpresa (de las buenas, al menos en mi opinión) que nadie se habría esperado, y es hacer llegar la última versión de su navegador web a Windows 7. Algo que tendría nada de especial, de no ser porque, como seguro que recordarás, el pasado 14 de enero esta valorada versión del sistema operativo dejó de recibir soporte por parte de la compañía. Y sí, dejar de recibir soporte es cuando la compañía ya no publica actualizaciones, parches ni nada más para esa plataforma.

Pero entonces, ¿qué hace Edge Chromium en Windows 7? Para entenderlo debemos asumir que esta nueva y remotorizada versión de su navegador web es una de las principales apuestas de Microsoft, y que su objetivo es hacer crecer la cuota de usuarios de Edge sea como sea, en cualquier plataforma y prácticamente a cualquier precio. Esta sería su razón para, por ejemplo, intentar llegar a Linux, o el modificar el modo en el que las actualizaciones del navegador llegan al sistema operativo. No hay que olvidar que está disponible para Windows 10, 8, 7, MacOS X, iOS y Android, además de para la consola Xbox. Hasta el último usuario cuenta, por lo que podemos ver.

Ahora, y en esa línea, Microsoft ha publicado la actualización KB4567409, denominada «Actualización para el nuevo Microsoft Edge para Windows 7 SP1 y Windows 8,1:17 de junio de 2020«. La compañía aclara, eso sí, que Edge Chromium en Windows 7 no es una propuesta para su uso en entornos profesionales, «Esta actualización no está destinada a dispositivos empresariales. Específicamente, esta actualización está destinada a dispositivos que ejecutan Windows 7 SP1 o versiones posteriores, y Windows 8,1 o versiones posteriores, que son Home, Professional, Ultimate, Starter o Core«. Dicho de otra manera, usuarios particulares que, por la razón, que sea, se han quedado en Windows 7.

Si es tu caso y quieres emplear Edge Chromium en Windows siete, estas son las indicaciones que da Microsoft en su página web para que puedas disfrutar de esta actualización:

Es imprescindible la actualización SHA-2 (KB4474419) con fecha 23 de septiembre de 2019 o una actualización Sha 2 posterior instalada y, después, reiniciar el dispositivo antes de aplicar esta actualización. Si para usuarios de Windows Update, se ofrece automáticamente la última actualización SHA-2.

Instalación previa de la SSU descrita en el artículo KB4490628 de fecha del 12 de marzo de 2019 o una actualización de SSU posterior.

¿Te mantienes como usuario de esta versión del sistema operativo y vas a instalar Edge Chromium en Windows 7?