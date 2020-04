Durante este fin de semana se produjo una filtración masiva de contenidos de The Last of Us Part II que, al final, no ha podido ser detenida. Ya sabéis cómo funciona Internet, basta con que un tema interesante sea publicado en el lugar apropiado durante unos minutos para que empiece a correr como la pólvora y acabe siendo imparable.

No se ha identificado de forma clara a la fuente de esta filtración, pero está claro que se trata de alguien que ha estado involucrado de una forma u otra en el desarrollo de The Last of Us Part II, ya que los contenidos que se han filtrado no están al alcance de cualquiera, y estos incluyen diferentes escenas de juego real que contienen numerosos spoilers.

Por razones evidentes no voy a entrar a comentar ninguno de esos spoilers, y tampoco voy a permitir referencias directas a ellos en los comentarios que puedan perjudicar a otros usuarios. Podría haber cerrado los comentarios directamente al publicar este artículo y no lo hecho porque quiero daros la oportunidad de que me contéis qué debería hacer Sony ante esta filtración, pero si la cosa se desmadra no dudaré en echar «el candado».

¿Qué debería hacer Sony con The Last of Us Part II?

Es importante tener claro que los contenidos filtrados y los detalles de la historia que se han publicado podrían pertenecer a una versión antigua del juego, es decir, puede que hayan cambiado en mayor o menor medida y que no se correspondan con la versión final que tendría previsto lanzar Sony.

Si ese fuera el caso la compañía japonesa, y Naughty Dog, lo tendrán bastante fácil, podrían seguir postergando el lanzamiento de The Last of Us Part II hasta que estimen oportuno. Como sabéis su retraso se produjo de forma indefinida por la pandemia del COVID-19, y tuvo como objetivo evitar que ésta pudiese perjudicar a las ventas de The Last of Us Part II.

Por contra, si todo lo que se ha filtrado es real y se corresponde con el estado final del juego Sony y Naughty Dog se han llevado un duro mazazo, y creo que lo mejor que podrían hacer es lanzar The Last of Us Part II cuanto antes, aunque tengan que distribuirlo principalmente en formato digital, no supondría un problema a estas alturas. Os recuerdo que algunas fuentes apuntaban también a una versión para PC, lo que facilitaría su monetización.

Otra opción, más compleja y costosa, sería cambiar algunas partes clave para dar forma a una historia con partes nuevas que deje sin valor, aunque sea de forma parcial, a esta filtración masiva. Ahora os toca a vosotros, ¿qué debería hacer Sony?