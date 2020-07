La división de Samsung en Ucrania publicó un par de renders oficiales del Galaxy Note 20 Ultra, un smartphone de nueva generación que la compañía surcoreana tiene previsto presentar en algún momento de este mes de agosto.

Está claro que la publicación de estos renders fue accidental, ya que la página web en la que se encontraban ha sido eliminada y no queda ni rastro de ella, pero por suerte las imágenes fueron capturadas antes de que desaparecieran, y hoy podemos contemplarlas al detalle.

Lo primero que me llama la atención es, sin duda, el color. Samsung ha utilizado un tono cobrizo que cubre todo el Galaxy Note 20 Ultra, de hecho incluso el módulo de la cámara trasera se integra a la perfección con el color del terminal. Y hablando de la cámara, tal y como se esperaba la isleta en la que viene montada es enorme, y tiene el mismo formato rectangular que vimos en los Galaxy S20.

Se comenta que ese color podría ser exclusivo del Galaxy Note 20 Ultra, es decir, que no estará disponible en el Galaxy Note 20, algo que, ciertamente, tiene sentido, ya que Samsung acostumbra, como otros fabricantes, a diferenciar sus modelos más potentes utilizando colores de «edición limitada».

También podemos sacar en claro, viendo estas dos imágenes, que el Galaxy Note 20 Ultra contará con una configuración de tres cámaras en la parte trasera, y que mantendrá las clásicas líneas angulosas de la familia Note, además de la terminación en metal y cristal, un material este último que estará presente en ambas caras del terminal.

El Galaxy S Pen no presenta, a priori, ningún cambio importante. No podemos ver el frontal del terminal en los renders que publicó Samsung Ucrania por error, pero sabemos, gracias a las filtraciones que se han ido produciendo, que se mantendrá el formato todo pantalla con unos bordes muy reducidos, un acabado Edge en el Galaxy Note 20 Ultra y que las cámaras frontales irán integradas en una pequeña isleta flotante.

Posibles especificaciones y precios de los Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra

Ambos terminales tendrán una base común, pero como podemos apreciar también presentarán diferencias importantes.

Galaxy Note 20

Pantalla de 6,7 pulgadas Dynamic AMOLED con resolución QHD+.

SoC Snapdragon 865 o Exynos 992, según mercado.

8 GB-12 GB de RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento.

Tres cámaras traseras: principal (108 MP o 50 MP), gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 13 MP.

Cámara frontal de 40 MP.

Batería de 4.000 mAh con recarga rápida.

Android 10 como sistema operativo.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla, certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Precio: desde 999 euros, aproximadamente.

Galaxy Note 20 Ultra

Pantalla de 6,9 pulgadas Dynamic AMOLED con resolución QHD+ y 120 Hz.

SoC Snapdragon 865 o Exynos 992, según mercado.

12 GB-16 GB de RAM.

256 GB-512 GB de capacidad de almacenamiento.

Tres cámaras traseras: principal (108 MP o 50 MP), gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 13 MP.

Cámara frontal de 40 MP.

Batería de 4.500 mAh con recarga rápida.

Android 10 como sistema operativo.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla, certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Precio: desde 1.199 euros, aproximadamente.

Los dos modelos vendrán con soporte del estándar 5G y contarán con una ranura que permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento con una tarjeta microSD.

Se ha rumoreado que durante el evento de presentación de los Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra Samsung podría aprovechar para mostrar, además, los Galaxy Fold 2 y Galaxy Z Flip 5G, pero todavía no hay nada definitivo, así que no podemos darlo por seguro. Toca esperar, por tanto, a ver con qué nos sorprende el gigante surcoreano el próximo mes, aunque las últimas informaciones que he visto apuntaban a un retraso del Galaxy Fold 2.