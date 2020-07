Durante los últimos días hemos visto una ronda bastante importante de filtraciones relacionadas con Xbox Series S, una consola de nueva generación con la que Microsoft quiere llegar a los usuarios que tengan un presupuesto muy ajustado.

Como recordarán nuestros lectores habituales sabemos que Xbox Series S tendrá una potencia bruta de 4 TFLOPs, una tercera parte de la potencia de Xbox Series X (12,1 TFLOPs), tendrá 7,5 GB de memoria unificada disponible (13,5 GB en Xbox Series X) y mantendrá la CPU Zen 2 de ocho núcleos a 3,8 GHz, lo que significa que su procesador será más potente que el de PS5.

Dicha consola también vendrá con un SSD, un componente clave en la nueva generación que permitirá reducir en gran medida los tiempos de carga y de acceso a los datos, pero desconocíamos la configuración de su unidad gráfica, un dato que hoy, gracias a la información que ha dado Tom Warren, de The Verge, hemos podido aclarar.

Dicha fuente indica que Xbox Series S tendrá 20 CUs (unidades de computación), y estas estarán basadas en la arquitectura RDNA 2 de AMD, lo que significa que se trata de una GPU de nueva generación con soporte de trazado de rayos acelerado por hardware, y que traerá todas las mejoras a nivel de rendimiento y de compatibilidad con DirectX 12 Ultimate que ya vimos en su momento.

Esas 20 CUs se traducen en 1.280 shaders (64 shaders por cada CU), 80 unidades de texturizado y 32 unidades de rasterizado. Una configuración de este tipo encaja claramente en la gama media-baja, y cuadra perfectamente con las informaciones que decían que Xbox Series S será una consola pensada, sobre todo, para jugar a títulos de nueva generación en 1080p y 60 FPS o en 1440p y 30 FPS.

Debemos tener muy en cuenta que aunque Xbox Series S cuente con aceleración de trazado de rayos por hardware puede que, en la práctica, la baja potencia de su GPU (comparativamente hablando) acabe limitando la utilización de dicha tecnología.

Tras esta reciente filtración de la configuración de CUs de la GPU de Xbox Series S contamos, por fin, con todo lo necesario para dejaros un resumen fiable y completo de todas las especificaciones de la nueva consola de Microsoft que, como sabemos, compartirá protagonismo con Xbox Series X.

El diseño de Xbox Series S será muy distinto al de Xbox Series X. La menor potencia de su GPU se traducirá en un sistema de disipación mucho más pequeño, lo que permitirá a Microsoft montar esta consola en un chasis muy compacto.

La presentación de esta consola se espera para algún momento de julio o agosto, y se comenta que tendrá un precio aproximado de 299 dólares-euros, una cifra que nos parece bastante razonable teniendo en cuenta sus especificaciones.

