La pasada semana vimos una interesante información que indicaba que el iPhone 12 vendría sin cargador, un movimiento que permitiría a Apple, en principio, reducir el precio de su nuevo smartphone estrella.

Tiene sentido, pero debemos tener en cuenta que esto no quiere decir que el iPhone 12 vaya a costar menos dinero que la generación actual, es decir, no implica que vaya a ser más barato que el iPhone 11. Solo implica que Apple podrá descontar del precio del mismo el ahorro que supone no incluir un cargador.

¿Cuánto costará entonces el iPhone 12? Es una pregunta que muchos nos hacemos, pero por desgracia todavía no tiene una respuesta definitiva. Las filtraciones más recientes sugieren que este terminal tendrá un coste aproximado de 549 dólares en su versión más económica con pantalla de 5,4 pulgadas, y que el modelo de 6,1 pulgadas costará 599 dólares. Son cifras muy buenas, quizá demasiado, ya que el iPhone 11 llegó al mercado con un precio de 699 dólares.

Apple no es de las que baja precios con el lanzamiento de sus nuevas generaciones, y la compañía ya tiene en el mercado el iPhone SE 2020 para cubrir la franja de gama alta «económica», así que resulta complicado creer que el iPhone 12 pueda acabar llegando al mercado con un precio inferior al del iPhone 11, una idea que algunos analistas, como Jeff Pu, defienden sin dudar.

iPhone 12: sin cargador y 50 dólares más caro que el iPhone 11

Esa es, en esencia, la idea que ha transmitido Jeff Pu. El analista está convencido de que el iPhone 12 tendrá un precio de 749 dólares en su configuración más básica, un precio bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta que no traerá cambios importantes a nivel de diseño ni de especificaciones, más allá de la introducción del SoC Apple A14, y que vendrá sin cargador y (en teoría) sin auriculares.

¿Estarán dispuestos los consumidores a pagar más dinero por un smartphone que no incluye el cargador? El precio medio de un cargador para iPhone en su versión de 18 vatios ronda los 50 euros si nos vamos al modelo oficial (cable y adaptador), así que no hay duda de que para aquellos que no tengan dicho accesorio comprar un iPhone 12 puede acabar siendo un problema, ya que a esos 749 dólares deberán sumar prácticamente otros 50 dólares.

Por contra, aquellos que vengan de un iPhone y que puedan reutilizar el cargador de su modelo anterior lo tendrán más fácil, pero si quieren vender su viejo smartphone se verán en la tesitura de tener que ofrecerlo sin cargador, o pasar por caja y comprar uno nuevo.

Francamente, creo que la idea de no incluir un cargador con el iPhone 12 sería un movimiento en la dirección equivocada por parte de Apple, y resultaría muy perjudicial para el usuario. Y vosotros, ¿creéis que es buena idea prescindir de este accesorio? Los comentarios son vuestros.