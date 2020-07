Chrome HDR no funciona en Windows 10, al menos de momento

Chrome HDR es, sin duda, una de las funciones más valoradas en el navegador de Google por parte de los usuarios que disfrutan de la máxima calidad en vídeo. Y lo mismo ocurre con Edge, el navegador de Microsoft, que también cuenta con la capacidad de reproducir este contenido de manera adecuada (en realidad también emplea Chrome HDR desde su salto a Chromium). Recordemos que HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) añade dos bits a los ocho que se emplean para definir el color de cada punto y que se suele emplear, tanto en fotografía como en vídeo, para mejorar la representación de zonas con niveles bastante distintos de luminosidad dentro de un mismo cuadro.

Hace ya tiempo que las principales plataformas de vídeo online, así como los fabricantes de dispositivos (tanto televisores como monitores) apuestan por esta tecnología. Los primeros dando soporte a contenido HDR en las mismas, y los segundos fabricando pantallas compatibles con los cerca de 1.000 millones de colores que se pueden generar con los 10 bits. La tercera pata del banco, claro, es el software para ver dicho tipo de vídeos, que es lo que ofrece Google con Chrome HDR y Microsoft con Edge Chromium. Falta una pata para las cuatro, claro, y en este caso es el sistema operativo del dispositivo que se emplea para ver el contenido.

Y aquí es donde llegan las malas noticias, puesto que según están afirmando algunos usuarios en Reddit, tanto los usuarios de Chrome HDR (en Chrome 81 y posteriores) como los de Edge Chromium en Windows 10 han comprobado que el nivel de brillo del contenido HDR se muestra de manera incorrecta cuando modifican la configuración de Windows HD, una función del sistema operativo. Más concretamente, el problema se produce cuando se accede a la configuración de Windows HD Color y se intenta modificar el ajuste «Apariencia de contenido de SDR» con una barra deslizante.

Como ya habrás deducido, esta función se encarga de gestionar el contenido SDR, de rango dinámico estándar (el normal, vaya), en el contexto de un dispositivo con capacidad HDR. Sin embargo, esto que no debería afectar en absoluto a Chrome HDR está provocando que los vídeos de Youtube en este formato no se vean correctamente. Ahora la duda es si este problema está relacionado también con May Update 2020, la última y no demasiado acertada actualización del sistema operativo de Microsoft.

La buena noticia es que los responsables de Chromium, es decir, el motor empleado tanto por Google Chrome como por Microsoft Edge, ya han acusado recibo del problema y afirman estar trabajando en una solución para el mismo. «Chrome HDR is affected by Windows SDR’s brightness settings. It seems to compound making all HDR videos look blown out unless Windows SDR Setting is turned all the way down, making the rest of desktop unusable«. Así, por lo tanto, es solo cuestión de tiempo (y esperemos que el mínimo posible) poder volver a disfrutar de contenido en HDR de YouTube en Windows 10.