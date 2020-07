Microsoft Cloud PC apunta al Windows 365

Windows 365 fue la denominación de un sistema operativo en nube de Microsoft, que se rumoreó con fuerza hace más de un lustro. Ahora, algo similar vuelve a la palestra con un nuevo servicio «Cloud PC» para el que han aparecido ofertas de trabajo en el sitio de empleo de Microsoft.

En la primavera de 2014 apareció un supuesto documento de desarrollo de software de Microsoft donde hablaban de un Windows 365 en respuesta al Crome OS de Google. Posteriormente, se aseguró que este desarrollo nunca existió. Microsoft regaló el sistema operativo Windows 8.1 with Bing a los OEM para competir con los Chromebooks y el anuncio de un Windows 10 gratuito terminó por acallar las especulaciones.

Sin embargo, un año más tarde el rumoreado sistema operativo fue registrado en la Oficina de Marcas y Patentes estadounidense abriendo la posibilidad de un sistema basado en la nube que se ofrecería como un modelo de suscripción similar a la suite Office 365, hoy reconvertida en Microsoft 365.

¿Microsoft Cloud PC = Windows 365?

ZDNet ha publicado esta semana un artículo donde asegura que Microsoft está desarrollando una nueva oferta de «Escritorio como Servicio» con lanzamiento programado para la primavera de 2021. La entrada está firmada por Mary Jo Foley, bien conectada con los cuarteles generales de Redmond de donde dice haber obtenido la información junto a una oferta de empleo como director de este programa.

El enlace suministrado por el medio devuelve un error y no hay ninguna información de Microsoft, por lo que no podemos confirmarlo. Sí tenemos la descripción del mismo: «Microsoft Cloud PC es una nueva oferta estratégica basada en Windows Virtual Desktop para ofrecer Desktop as a Service. En esencia, Cloud PC ofrece a los clientes empresariales una experiencia de Windows moderna, elástica y basada en la nube y permitirá a las organizaciones mantenerse actualizados de una manera más simple y escalable».

Será una solución interesante para empresas con base en una experiencia de virtualización bajo la nube de Azure y equivalente al Microsoft 365 en su modelo de suscripción. Hay que recordar que Microsoft ha ofrecido antes versiones de Windows como parte de varios planes de suscripción (Microsoft 365 / Windows E3, E5 , etc.) y actualmente ofrece un servicio llamado Microsoft Managed Desktop (MMD), que es una oferta de suscripción en virtud de la cual Microsoft configura, actualiza y administra PCs con Windows 10 de los usuarios comerciales por una tarifa.

Todas son soluciones para empresas, pero no sería difícil que llegaran al mercado de consumo como ha sucedido con Microsoft 365 Personal. Hace pocos días hablamos de un Windows 10 específico para equipos de bajo coste con base en el Core OS que presumiblemente será el futuro de los sistemas de Windows. Todo está relacionado porque gira en torno a planteamientos similares.

Si ya estabas por aquí en 2014 y leíste los rumores del Windows 365, el concepto del «Cloud PC» como un PC en la nube administrado por Microsoft te resultará muy familiar.