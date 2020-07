YouTube Music para Android TV se asoma… de aquella manera

2020 se va consumiendo y eso es lo que le queda de vida, se supone, a Google Play Music, antes de ser reemplazado definitivamente por YouTube Music. Es por ello que Google está trabajando en integrar la nueva aplicación en cuantas más plataformas mejor, incluyendo las suyas propias, léase YouTube Music para Android TV.

Hasta ahora no había una aplicación de YouTube Music para Android TV… y sigue sin haberla. Sin embargo, el servicio está llegando a los televisores gobernados por Android dentro de la aplicación de YouTube existente, lo cual ha dejado descolocado a más uno: no es el estilo de Google semejante chapuza, aunque quizás se deba a una estrategia que aún no se ha revelado.

Sea como fuere, la aplicación de YouTube Music para Android TV está llegando mediante una actualización en la que se integra en la propia app de YouTube. A juego con un ligero remozado de la interfaz, se ha añadido una pestaña de música desde la que acceder a la cara más musical de YouTube, valga la redundancia.

Según recogen en 9to5Google, esta integración tendría varios recortes de funcionalidad en comparación a la aplicación web y móvil de YouTube Music, por ejemplo la imposibilidad de explorar la colección mientras se está reproduciendo algo, o la vergüenza de no permitir la reproducción de nada en segundo plano en cuentas gratuitas. A cambio, sí muestra las listas de reproducción o la «mezcla diaria».

Otras novedades de esta versión de YouTube para Android TV incluyen la ampliación del soporte para ver contenidos en HDR en más dispositivos y diversas correcciones de rendimiento, pero lo que más está llamando la atención es la integración de YouTube Music y de momento, no para bien.

En todo caso, el reloj corre y YouTube Music sigue mejorando a golpes, esto es, a actualizaciones más o menos regulares con características que eran necesarias. La migración de la colección de Google Play Music era una de ellas y ya está disponible para todo el mundo, a pesar de tardará en completarle para la totalidad de usuarios.