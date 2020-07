Uno de los aspectos más criticados del diseño de la nueva consola de Sony fueron, sin duda, los laterales de PS5, esas «aletas» blancas que recubren el chasis y que están terminadas totalmente en plástico. Su objetivo es dar un toque de distinción a la consola, pero lo cierto es que no han gustado a todo el mundo, y que más de uno abogó directamente por su supresión.

Si eres uno de ellos te alegrará saber que, según una nueva filtración, esas aletas laterales de PS5 son extraíbles, es decir, se pueden quitar fácilmente, y también son personalizables. Si no te gusta el color blanco no hay problema, si eres un poco manitas podrás quitarlas, pintarlas en otro color y volver a colocarlas. Pero esto no es todo, Sony también podría aprovechar esta particularidad para comercializar aletas personalizadas con diseños específicos.

Tiene mucho sentido, la verdad. Hasta ahora la compañía nipona se había limitado a comercializar consolas con diseños personalizados que llegan al mercado en tiradas muy limitadas. Esta práctica representa un pequeño «pico» a nivel de ingresos, pero tiene una duración corta y obliga al usuario a comprar una nueva consola. La idea de las aletas laterales personalizables supone un pico de ingresos menor, pero sostenido durante toda la vida útil de PS5.

¿Qué pasa si quitamos las aletas laterales de PS5?

Pues en principio nada, en la imagen de portada podéis ver un render que muestra cómo quedaría la consola sin dichas alas, y la verdad es que el aspecto que tiene es tan bueno que me atrevo a decir que me gusta más así, sin esas alas.

Está claro que el chasis que ha utilizado Sony en PS5 es de tipo rectangular, y que no se ha cortado con la longitud del mismo, pero sí con el grosor. Será interesante ver cómo ha distribuido la compañía nipona los componentes en el interior del PCB, aunque por desgracia todavía quedan unos meses hasta que empiecen a llegar los primeros despieces.

Gracias a estas imágenes también hemos podido hacer una estimación de la altura que tendrá PS5: entre los 40 y los 45 centímetros. Son unos valores incluso más altos de lo que imaginábamos, ya que las primeras informaciones sugerían que dicha consola iba a medir alrededor de 37 cm de alto.

El lanzamiento de PS5 tendrá lugar el 20 de noviembre de este año, según las últimas informaciones. Estará equipada con una CPU Zen 2 de ocho núcleos y dieciséis hilos a un máximo de 3,5 GHz, contará con una GPU Radeon RDNA 1.5 con 2.304 shaders, tendrá 16 GB de GDDR6, montará un chip de sonido Tempest 3D y utilizará un SSD de 825 GB de alto rendimiento con unas velocidades de 5,5 GB/s. Su precio será, aproximadamente, de entre 399 y 499 euros, aunque algunos rumores apuntan a los 349 euros.