A pesar de la caída general del mercado de teléfonos inteligentes, Apple ha permanecido estoica ante los efectos del COVID-19, no solo lanzando sus productos a tiempo, sino manteniendo unas ventas superiores a sus rivales. Sin embargo, parece que el iPhone 12 no está corriendo la misma suerte, acumulando algunos retrasos, y pudiendo sumar ahora un nuevo cambio de fecha.

Una noticia que, aunque parezco no guardar relación, ha llegado gracias a la presentación de resultados de Qualcomm para este 2020 done la compañía mitigó parte de sus resultados remarcando el fuerte impulso que supondrá la transición al 5G. De hecho, este último mensaje se oculta la sorpresa, hablando de «un impacto parcial por el retraso de un lanzamiento mundial de teléfono insignia 5G«. Y es que dado que no se espera ningún otro teléfono insignia importante que use módems 5G de Qualcomm, todo apunta a que se refieren a los iPhone 12 de Apple.

Según afirman desde la compañía de chipsets, se trataría sólo de un ligero retraso, esperando que sus propias ganancias se recuperen durante el último trimestre del año y a partir de octubre. Esto a su vez sugeriría que los primeros iPhone 12 5G podrían bien ser anunciados durante el ya filtrado evento digital del próximo 8 de septiembre, aunque podrían no comenzar a venderse hasta un mes después. Y es que aunque es poco común que Apple deje una brecha tan amplia entre el anuncio y la disponibilidad de sus productos, tampoco sería la primera vez que lo hace, siendo la actual situación mundial un gran aliciente para repetir este escenario.

Los iPhone 12 no llegarán solos

Así pues, se espera que durante este evento se presenten también otros dispositivos como la nueva generación de relojes inteligentes Apple Watch Series 6, que si bien parecen no ofrecer ningún cambio con respecto a su diseño básico, contarán con diversas novedades y funciones para potenciar las funciones deportivas y de salud. Aunque también se prevé una actualización para la familia iPad, cuya serie de tabletas cumple este año primera década en el mercado.

Por último, también se espera la llegada del llamado AirPower, un cargador inalámbrico en formato de alfombrilla que volvería tras su cancelación durante el pasado año, y con el que se podrán cargar dispositivos como los iPhone 12, o accesorios como el Apple Watch o los AirPods desde cualquier punto de su superficie.