Fuentes dentro de la cadena de suministros de Taiwán han confirmado que Sony tiene unas expectativas muy altas con PS5, hasta tal punto que la compañía japonesa espera colocar 120 millones de consolas en un plazo de cinco años.

Vamos a poner ese objetivo en perspectiva, y para ello necesitamos compararlo con los resultados que ha obtenido PS4. A día de hoy dicha consola suma alrededor de 110 millones de unidades vendidas, una cifra que ha acumulado en casi siete años de vida. Si miramos ambos números nos daremos cuenta de que Sony, y los analistas, están siendo muy optimistas con PS5, tal vez demasiado.

Sony espera vender más unidades de PS5 que de PS4, y en mucho menos tiempo. Desde luego la consola de la compañía nipona parte con ventajas importantes, ya que ha sido la ganadora indiscutible de la generación actual y ha cosechado una mejor reputación entre los jugadores, lo que hace que su sucesora genere mayor interés entre los usuarios. Con Xbox Series X ocurre todo lo contrario debido al fracaso, entre comillas, de Xbox One, pero esto no quiere decir que la partida esté decidida, nada más lejos de la realidad.

Volvamos un momento al pasado. Cuando Microsoft lanzó Xbox obtuvo unas ventas aproximadas de 24,5 millones de unidades, mientras que PS2 superó los 160 millones de consolas vendidas. La diferencia era enorme, tanto que nadie pudo anticipar lo que acabaría ocurriendo con PS3 y Xbox 360, dos consolas que, al final, acabaron cosechando prácticamente un empate, ya que la primera vendió unos 87 millones de unidades y la segunda 84 millones de unidades.

Esos resultados nos hicieron pensar que la generación actual iba a estar muy reñida, pero nada más lejos de la realidad. La conclusión que quiero que saquéis de este pequeño análisis histórico es que no podemos dar nada por hecho, y que no hay nada decidido porque una consola haya arrasado en una generación anterior, al final cada nueva generación se presenta como un libro en blanco, como una nueva oportunidad.

Xbox Series X y PS5: potencia, juegos y servicios

Esos van a ser los tres puntos clave que van a definir el valor de ambas consolas, y que determinarán, al final, su valor real para el usuario. No hay duda de que Xbox Series X tiene un hardware más potente, y de que esto se acabará notando a medio y, sobre todo, a largo plazo. También creo que Microsoft tiene un enfoque más interesante en lo que respecta a servicios, gracias al Game Pass, y que ha hecho una propuesta más atractiva con la retrocompatibilidad.

Sin embargo, de momento tengo claro que Sony vence en juegos exclusivos. Debo reconocer que la presentación que realizó la compañía nipona en su momento, donde mostraron además el diseño final de PS5, me gustó mucho más que la de Microsoft. Tenía muchas ganas de ver Halo Infinite, y al final me llevé, como muchos otros fans de la franquicia, un chasco enorme. Microsoft ha dicho que era una build temprana y que van a mejorarlo, pero francamente, yo me habría estado quieto antes de mostrar eso, máxime cuando sabes que tienes mil ojos encima.

Microsoft ha hecho muchas cosas bien con Xbox Series X, y ha sabido esquivar todos los errores que cometió con Xbox One, pero sigue sin terminar de acertar en los juegos. Durante el último evento dedicado a Xbox Series X vimos títulos muy interesantes, de hecho tengo muchas ganas de echarle el guante a The Medium, pero el gigante de Redmond todavía tiene mucho que mejorar en este sentido.

Antes de terminar os dejo otro dato importante a efectos comparativos, y es que, según los analistas, Xbox Series X debería vender un total de entre 60 y 70 millones de unidades en sus primeros cinco años, es decir, un 50% menos que PS5. ¿Se cumplirán estas previsiones? Solo el tiempo responderá a esa pregunta.