Crew Dragon abandona la ISS y ya está de camino a casa

Parece que solo hace unos días, cuando vivimos, tras meses de pruebas, el lanzamiento de Crew Dragon Demo-2, el primer lanzamiento espacial tripulado lanzado desde suelo estadounidense desde 2011, aunque en realidad ya han pasado dos meses. Algunos ni se enteraron, la gran mayoría lo vivió con un cierto interés, y algunos, quizá pocos, nos emocionamos realmente con aquel momento. Ya fuera viendo emisiones de la NASA y SpaceX a través de Internet, o de la mano de divulgadores, y aquí expreso mi preferencia personal por Alex Riveiro, al que sigo desde hace años en Twitter y de cuyo canal de Twitch soy suscriptor desde hace unos meses.

Desde aquel día, la Crew Dragon ha permanecido anclada a la Estación Espacial Internacional, donde esperaba su momento para devolver a la Tierra, para traer a casa, a Bob Behnken y Doug Hurley, completando así una misión histórica por varias razones, principalmente la entrada por la puerta grande de SpaceX en las misiones tripuladas, y de la mano de ello, que Estados Unidos pueda volver a realizar este tipo de misiones sin depender de otros países, como había venido ocurriendo desde 2011, tras la última misión del transbordador Atlantis.

El retorno de la Crew Dragon no ha estado claro hasta hace unas horas, debido a la presencia de la tormenta tropical Isaias, que en este momento está golpeando la costa de Florida, precisamente el lugar donde se prevé la llegada, cerca de Pensacola, y que podría haber comprometido seriamente las labores de rescate de los astronautas tras el splash-down de la nave. Tal era la incertidumbre que, aún cuando Behnken y Hurley se despidieron de los que han sido sus compañeros durante estos dos meses, lo hicieron con cierto escepticismo, pues no estaba claro si finalmente sería posible o, por cuestiones de seguridad, la NASA optaría por cancelar este retorno y retrasarlo unos días.

Finalmente, y afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la zona de reentrada quedaron claras y la agencia decidió seguir adelante con la misión de retorno, de modo que alrededor de la 1.30 de la madrugada del sábado al domingo (hora española), la Crew Dragon, con los dos astronautas en su interior, se desacoplaba de la Estación Espacial Internacional, iniciando así un viaje que concluirá, si todo sale como está previsto, a las 20.42 de hoy domingo (hora española), cuando la cápsula se pose sobre el Océano Atlántico y se inicien la puesta a salvo de sus tripulantes y la recuperación de la nave.

En este tweet de SpaceX puedes ver el momento en el que la Crew Dragon se separaba de la Estación Espacial Internacional y comenzaba su regreso a la Tierra:

Separation confirmed. Dragon performing 4 departure burns to move away from the @Space_Station pic.twitter.com/ea14fozdO8

— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2020