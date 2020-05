La cápsula de Space X, Crew Dragon, acaba de atracar en la Estación Espacial Internacional completando la parte más importante de una misión espacial histórica, la primera vez que una compañía comercial lleva astronautas al espacio.

Ya sabes que NASA, bajo la administración del nuevo director Jim Bridenstine, consideró prioritario sumar la inversión privada a la exploración espacial en un nuevo programa de Tripulación Comercial. La decisión era el resultado del recorte de presupuesto impuesto por el gobierno estadounidense a la agencia y la cancelación del proyecto de transbordadores. De esta manera, compañías comerciales como Space X se están convirtiendo en una parte fundamental del futuro de la exploración espacial.

Crew Dragon es un componente prioritario ya que es la nave que debe llegar astronautas al espacio, en un futuro hasta Marte. La «Misión Demo-2» es el paso final para que Space X obtenga la certificación definitiva de NASA para transportar humanos y ya podemos darlo por exitoso.

No sin contratiempos. El lanzamiento previsto para el pasado jueves fue suspendido por las condiciones climatológicas adversas y reprogramado para ayer sábado. En un evento paralelo, el viernes explotó el prototipo de un cohete Starship que Space X estaba probando en sus instalaciones de Texas. Se trata de una nueva generación de impulsores que la compañía está desarrollando para las misiones lunares y marcianas. No tiene relación con la «Misión Demo-2», pero no era un buen augurio.

Crew Dragon atraca en la ISS

Afortunadamente, el cohete Falcon 9 despegó el sábado sin contratiempos desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy. Una plataforma mítica ya que fue la utilizada para enviar los astronautas del Apolo 11 en su camino a la Luna y también acogió el último vuelo del transbordador espacial en 2011.

A los trece minutos del despegue, la cápsula Crew Dragon con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley a bordo, encendió sus ocho motores Super Draco, se separó del cohete y puso rumbo a la Estación Espacial a una velocidad máxima de 27.000 kilómetros por hora. El cohete Falcon 9 fue recuperado en el Océano Atlántico como esta previsto.

19 horas después, la Crew Dragon ha atracado en la ISS completando la parte principal de la misión, la validación de la nave como sistema de transporte humano, y no sin realizar pruebas de control manual. La nave está diseñada para volar y atracar de manera totalmente autónoma, pero otra parte de la misión es garantizar que los controles manuales funcionen según lo diseñado en caso de que los astronautas necesiten usarlos en una emergencia.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Los astronautas permanecerán en la ISS entre seis y y dieciséis semanas realizando distintas pruebas científicas. El regreso a la Tierra será otro momento importante, pero la primera fase de la misión se ha pasado con éxito. Hay que recordar que Space X ya acopló con éxito la nave a la EEI el año pasado, pero en una misión no tripulada.

A partir de ahora se abre una nueva era en la exploración espacial, con la ayuda de la iniciativa privada. Desde el 30 de agosto, están previstos varios lanzamientos más este mismo año.