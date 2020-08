Tras completar los primeros periodos de prueba, y pese a que todavía se mantendrá como un servicio en Beta, parece que Microsoft ya está preparado para abrir su servicio de juegos en la nube Project xCloud al público general. Aunque no sin antes incluir algunos cambios. Y es que cumpliendo con sus promesas, a partir del próximo día 15 de septiembre Project xCloud pasará a integrar el catálogo de juegos de Xbox Game Pass Ultimate, sin ningún coste adicional.

«Cuando se lancen juegos en la nube como parte de Xbox Game Pass Ultimate, los jugadores tendrán acceso a más de 100 juegos de alta calidad jugables desde la nube, incluidos Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 y más […] nuestra intención es hacer que esos mismos juegos estén disponibles en la nube desde el día de su lanzamiento«, explicaba Kareem Choudhry, vicepresidente de Proyect xCloud.

Aunque esta ampliación no será la única novedad. Durante la vista previa pública, Microsoft requirió que los probadores beta usaran un controlador inalámbrico Xbox con Bluetooth o un controlador PlayStation 4. Sin embargo, con esta actualización se añadirá el soporte de otros nuevos accesorios diseñados específicamente para Project xCloud, como los ya anunciados controladores de Razer, PowerA, 8BitDo o Nacon.

Aunque no también se espera algún tipo de optimización especial para algunos de los propios terminales, con la mención especial de «noticias en el evento Galaxy Unpacked de Samsung» que se celebrará esta misma tarde.

De todos modos, parece que la compañía también está trabajando para ofrecernos una experiencia más casual, con la inclusión de controles táctiles para algunos de sus juegos como Hellblade: Senua’s Sacrifice, que nos permitirán mantener la mejor experiencia de juego sin la necesidad de depender de tener un controlador. Así pues, Microsoft ya ha confirmado que planea agregar controles táctiles a más juegos más adelante, aunque todavía se trata de una pequeña porción de su catálogo.

Cómo acceder a Project xCloud en Android

Abandonando así el modelo de invitaciones, ahora tan sólo tendremos que acceder a la Google Play Store y descargar la aplicación Xbox Game Streaming App para comenzar a disfrutar de todos los títulos de Xbox y PC. Pero lo mejor de todo es que, todos los progresos que acumulemos en estos juegos estarán guardados en el futuro no sólo para el propio servicio de Project xCloud, sino para cualquier dispositivo de Microsoft con conexión a Internet, asociado a nuestra cuenta.

Requisitos mínimos Project xCloud para Android

Sistema operativo: Android 6.0 o superior.

Conexión: conexión de banda ancha (Wi-Fi o red móvil) con una banda de Ghz y una velocidad mínima de bajada de 10 Mbps, y una conexión Wi-Fi recomendada de 5 Ghz; también se requiere una conexión Bluetooth 4.0 o superior.

Otros: mando gamepad compatible con el sistema Xbox Wireless Controller (recomendable un mando inalámbrico de Xbox One con Bluetooth).

Disponibilidad y precio

Si bien por el momento Proyect xCloud continúa manteniéndose como un servicio completamente gratuito, por su parte, la nueva oferta de Xbox Game Pass Ultimate llegará bajo el mismo modelo de suscripción mensual que el resto de sus planes, con una notable rebaja que nos permitirá probar el servicio por tan sólo un euro durante el primer mes, ascendiendo tras eso a los 14,99 euros por mes.

Ambos servicios estarán disponibles para todo el público a partir del próximo día 15 de septiembre, por el momento bajo la limitación de los dispositivos Android, y una presencia para 22 países entre los que se incluyen Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal , Eslovaquia, España, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Por otra parte, pese a los fuertes rumores y filtraciones del propio Phil Spencer, todavía continuamos sin saber cuándo tiene previsto Microsoft dar su siguiente gran paso, ampliando la disponibilidad de Project xCloud a los dispositivos iOS, e incluso a los ordenadores Windows. No obstante, sólo el lanzamiento general en Android supondrá ya un reto e hito importante en la creación de un verdadero servicio de transmisión de videojuegos similar a los modelos de Spotify o Netflix.