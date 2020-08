Tras los recientes escándalos de Garmin y Canon, parece que la nueva compañía en ser atacada por los hackers ha sido Intel. Y es que actualmente el fabricante estadounidense de chips está investigando una violación de seguridad en la que se habrían filtrado hasta 20 GB de documentos internos, con muchos archivos marcados como «confidenciales» y «secretos restringidos», y entre los que se encontraría información referente a sus próximas líneas de lanzamiento.

Esta filtración ha llegado hoy mismo a través del ingeniero de software suizo Till Kottmann, en una publicación a través de Twitter y un enlace de descarga alojado en MEGA. Sin embargo, según afirma el propio Kottmann, la extracción de estos documentos se remontaría a un pirateo realizado durante el pasado mes de mayo.

Intel exconfidential Lake Platform Release 😉

This is the first 20gb release in a series of large Intel leaks.

Most of the things here have NOT been published ANYWHERE before and are classified as confidential, under NDA or Intel Restricted Secret. pic.twitter.com/KE708HCIqu

— Tillie 1312 Kottmann #BLM 💛🤍💜🖤 (@deletescape) August 6, 2020