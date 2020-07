Próximos lanzamientos: juegos agosto 2020

En pleno apogeo del verano, mientras las temperaturas alcanzan unas cifras récord en muchas partes de nuestro país, también la escena de los videojuegos aumentará las temperaturas de muchos. Y es que este mes de agosto será uno de los más completos del año en lo referente a próximos lanzamientos, con una enorme cantidad de títulos, y algunas entregas que han esperado más de dos décadas para ver la luz.

Una vez más, a continuación podréis encontrar el listado de juegos ordenado de manera cronológica con respecto a su fecha de lanzamiento, así como una pequeña descripción del mismo, sus requisitos mínimos, y sus tráileres de presentación.

4 de Agosto

Skully

Comenzamos nuestro listado de próximos lanzamientos con un juego de plataformas 3D que nos invitará a conocer una historia mágica. Con la ayuda de nuevas y poderosas formas esculpidas en los estanques de arcilla mágica de la isla y de un entrañable y desgarbado aliado llamado Terry, siempre encuentra la manera de superar (o atravesar) los obstáculos, ya sean desconcertantes puzles o montones de piedra infranqueables.

Skully nos muestra el peculiar periplo de una calavera resucitada por una enigmática deidad que está desesperada por salvar una isla de la devastación a la que se enfrenta si Terry no hace las paces con sus desavenidos hermanos.

Aprovecha los «poderes ocultos» de la arcilla y descubre los pintorescos lugares que esconde este mundo lleno de rompecabezas para PC (Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Skully

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Cualquier Intel Dual-Core o AMD de 2,5 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 470 o AMD Radeon HD 7770

Almacenamiento: 14 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Fall Guys: Ultimate Knockout

Rompiendo con el concepto violento que parecía imperar en los juegos de temática Battle Royale, este curioso juego combinará una absurdez y pruebas de habilidad dignas de la antiguo Humor Amarillo, con ese pique sano, competitivo y fiestero de entregas como Mario Party. Con un énfasis en las plataformas 3D, pone a los jugadores a prueba en una serie de escenarios lleno de obstáculos controlando a pequeños seres humanoides personalizables por cuya integridad no tendremos que temer.

Demuestra que la amistad es algo precioso, pero la victoria mucho más, en este divertido título de PC (Steam) y PS4.

Requisitos mínimos Fall Guys: Ultimate Knockout

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Cualquier Intel Core i5 o equivalente AMD

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7950

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible



Hellbound

Claramente inspirado en clásicos de los 90 como Doom, Serious Sam y Quake, nos encontramos con este título de disparos en primera persona, lleno de acción, velocidad, gore, lenguaje obsceno, muchas y muy letales armas, y una banda sonora exclusivamente formada música metal.

Mata demonios, encuentra objetos secretos y conviértete en el terror de los demonios en este juego exclusivo para PC a través de Steam.

Requisitos mínimos Hellbound

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core 2 Quad 6600 o AMD Phenom IOI X4-945

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GT 730 o AMD Radeon R7 240

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible



Spitlings

Un curioso juego arcade de acción caótica para uno a cuatro jugadores en el que tomaremos el control de uno de estas encantadoras criaturas rectangulares con dientes que pueden escupir a las burbujas o usar para saltar. Su objetivo es simple pero difícil de lograr: deshacerse de todas las burbujas que rebotan en la pantalla para salvar a sus compañeros y su ciudad.

Estrenado anteriormente bajo la exclusividad de Google Stadia, finalmente el juego completará su presencia con los próximos lanzamientos para PC (Steam), PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Spitlings

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Cualquier Intel Core i3 a 2,3 GHz o equivalente AMD

Memoria: 2 GB de RAM

Gráfica: Cualquier GPU compatible con Shader Model 3.0

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 10



Relicta

Otro juego de puzles que se suma a los próximos lanzamientos de este mes, en esta ocasión con una experiencia en primera persona basada en las físicas, donde necesitarás combinar el magnetismo y la gravedad para descubrir los secretos de la Base Chandra. Sola en las traicioneras profundidades de la Luna, tu mente científica es lo único que puede mantener a tu hija con vida.

Así pues, deberás asumir el rol de una científica de renombre atrapada en una inquietante y ruinosa base lunar. Encuentra tu camino a través de los enigmáticos cráteres terraformados manipulando la gravedad y el magnetismo a tu antojo para resolver los puzles basados en la física.

Por a prueba tu ingenio en este título de PC (Steam), PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Spitlings

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3 o AMD Athlon 64 X2 64000

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 560 o ATI Radeon HD 5770

Almacenamiento: 12 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



6 de Agosto

Brawlhalla

Estrenado anteriormente en consolas y PC, este videojuego de lucha en 2D con toques de plataformas y humor donde los jugadores luchan por la gloria en los pasillos del Valhalla da el salto a los móviles con sus próximos lanzamientos en dispositivos Andorid e iOS, y la llegada de un matchmaking cross-platform.



7 de Agosto

Horizon Zero Dawn

Sin duda uno de los próximos lanzamientos más esperados para este mes. Tras su no excesivamente larga exclusividad en PS4, finalmente los jugadores de PC podrán echarle las manos encima este título de aventuras, acción y exploración ambientado en un futuro apocalíptico distante, donde los seres humanos han experimentado una regresión tecnológica que los ha devuelto a la edad de piedra y dividido en tribus. Así, encarnando a la hábil cazadora Aloy, deberemos descubrir secretos del pasado mientras sobrevivimos a un nuevo mundo plagado de criaturas robóticas inteligentes, hostiles y muy peligrosas.

Además, no se tratará del juego original, sino la versión Horizon Zero Dawn: Complete Edition, en la que se incluyen el DLC Frozen Wilds, todas las actualizaciones de contenido que ha recibido el juego hasta la fecha, y una serie de actualizaciones visuales para un juego que ya es magnífico, como velocidades de fotogramas desbloqueadas y soporte para pantallas ultra anchas.

Por último, también se espera que el juego cuente con mejoras en los gráficos ambientales, tales como los reflejos y follaje dinámico, junto con el acceso a una herramienta de evaluación comparativa y, dado que ahora se tratará de un título de PC, unos anhelados ajustes y opciones completos para la gama gráfica.

Vive la impresionante experiencia de este jurásico futurista, por fin disponible para PC a través de ambas Steam y Epic Games Store.

Requisitos mínimos Horizon Zero Dawn

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-2500K o AMD FX 6300

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon R9 290

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 12



Fast & Furious: Crossroads

Lejos de los cada vez más presentes simuladores realistas, todavía queda espacio para los juegos de conducción arcade y competiciones a altas velocidades. Y quién mejor para representar esta premisa que la propia saga Fast & Furious, que inspirada en las entregas cinematográficas, nos ofrece un título cargado de acción, una muy variotipa selección de vehículos, y algunas caras conocidas.

Tras un pequeño retraso de última hora, Fast & Furious: Crossroads vuelve a colarse en nuestro listado de próximos lanzamientos para permitirnos ser uno más de la conocida familia, y ponernos al volante de toda una selección de imponentes vehículos desde nuestro PC, PS4 o Xbox One.

Requisitos mínimos Fast & Furious: Crossroads

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit)

Procesador: Intel Core i7-3770 (Quadra-Core a 3.4GHz) o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 680 o AMD Radeon R9 280X

Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



12 de Agosto

Metamorphosis

Sumándose a la buena cantidad de juegos de puzles de este listado, no podemos dejar de mencionar que se trata de uno de los próximos lanzamientos más curiosos aquí presentes. Y es que este juego de plataformas se inspira libremente en la conocida obra homónima de Kafka para presentarnos la historia un hombre que se convierte misteriosamente en un insecto, ambientada con unos preciosos escenarios que pintados a mano.

Vive esta reinterpretación de la obra literaria ahora en tu PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Metamorphosis

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Cualquier Intel Core i5 de 2ª Gen o AMD FX 6350

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 270X

Almacenamiento: 12 GB de espacio disponible



13 de Agosto

Total War Saga: Troy

A Total War Saga: Troy es la nueva entrega de la saga de estrategia de la conocida saga, que nos sumergirá en la famosa guerra entre griegos y troyanos dejando a un lado mitos y leyendas para explorar los hechos históricos con bases reales que inspiraron aquellos relatos fantasiosos. Eso sí, el juego también mostrará un arco narrativo fuertemente inspirado en la Ilíada permitiéndonos controlar a héroes mitológicos como Paris, Menelao, Héctor o Aquiles.

Siendo uno de los próximos lanzamientos más polémicos, la nueva entrega la serie de Creative Assembly será exclusiva de la Epic Games Store durante un año. Además, para celebrar su estreno (y de paso darle un duro golpe a Steam y su vinculación con la saga) el juego se podrá descargar del 13 al 14 de agosto, durante las primeras 24 horas desde su lanzamiento.

Requisitos mínimos Total War Saga: Troy

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core 2 Duo a 3.0 GHz o Intel i7 8550U a 1.80 Ghz o equivalente AMD

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 460 o AMD Radeon HD 5770 o Intel UHD Graphics 620

Almacenamiento: 26 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



14 de Agosto

UFC 4

Todavía por consolidarse como uno de los próximos lanzamientos a nivel anual, nos agrada ver la llegada de una nueva entrega de este juego de luchas basado en la competición de artes marciales mixtas, tal y como previmos anteriormente. Así pues, este juego llega con una serie de mejoras para las mecánicas, como un mayor control en el golpeo, la tecnología Real Player Motion que aumenta los intercambios de grappling entre dos jugadores, el nuevo sistema de sumisiones y un Ground and Pound rediseñado.

Todo ello sumado a nuevos modos de juego como las peleas callejeras, los encuentros relámpago y mucho más.

Conviértete en el luchador definitivo y álzate victorioso en PS4 y Xbox One.



18 de Agosto

Microsoft Flight Simulator 2020

La reputada saga de Microsoft vuelve a los cielos para resucitar uno de los próximos lanzamientos y simuladores de vuelo más grandes de la historia. En esta ocasión a cargo de Asobo Studio, nos encontramos con una secuela mucho más realista, con mejores gráficos y un buen número de modelos comerciales y personales de aviones y avionetas, mucho mayor que en las anteriores entregas.

Además de un renovado sistema de físicas y simulación meteorológica más complejo, con nubes volumétricas y cambios de luz inimaginables hace unos años que se aprovecharán de la potente tecnología en la nube de Azure.

Y es que este juego aprovechará todo el trabajo de mapeo 3D de los mapas de Bing, además de los datos y orientación técnica de los fabricantes de aviones y de aviónica para garantizar una experiencia de vuelo tan precisa como los gráficos. Una suma de detalles que nos dejará con hasta 40.000 aeropuertos de todo el mundo, con unas estructuras y pistas recreadas al detalle, así como numerosos paisajes naturales y ciudades sobre los que sobrevolar.

Bajo el desarrollo principal de la compañía de Redmond, y dado su imponente calidad gráfica, no es de extrañar que Microsoft haya optado por un primer lanzamiento exclusivo para PC, limitado a través de la Microsoft Store.

Requisitos mínimos Microsoft Flight Simulator 2020

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 4460 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 770 o AMD Radeon RX 570

Almacenamiento: 150 GB de espacio libre

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Este juego de rol clásico nos llevará a las Tierras Robadas, unos territorios turbulentos y peligrosos muy conocidos dentro del conjunto de aficionados de Pathfinder. Ofreciéndonos la posibilidad de conocer a algunos de los personajes más famosos del universo del juego de papel y lápiz, nos invitará a visitar localizaciones emblemáticas y ponernos a prueba contra diferentes enemigos y rivales.

Con un toque fantástico, y a través de una estructura épica y heroica, el videojuego nos ofrecerá grandes opciones de personalización, combates desafiantes y un toque contemporáneo al permitirnos construir nuestro propio reino en tierras salvajes, y ya sean aventureros o gobernantes, a que reclamen las tierras exploradas de los alrededores.

Tras su primer estreno en PC, finalmente esta historia de rol hará completará sus próximos lanzamientos en consolas con la llegada a PS4 y Xbox One.



Rogue Legacy 2

Personalmente uno de los próximos lanzamientos que más me apetece jugar. Secuela directa de su predecesor, este juego de acción y plataformas rogue-lite nos hará enfrentarnos a unas mazmorras generadas de manera procedimental donde cada vez que muermos, reemplazaremos a nuestro personaje por uno de sus hijos. Sin embargo cada niño será único, y pese a ser héroes, su cruzado linaje ha llevado a que todos y cada uno de ellos sufra alguna extraña afección.

Recorre los distintos pasajes de este castillo misterioso con un arquero miope, un chef pacifista, un lancero con problemas intestinales, o un mago disléxico… ¿qué podría salir mal?

Siguiendo la estela del juego original, de nuevo encontraremos este juego bajo la exclusividad de PC a través de Steam.

Requisitos mínimos Rogue Legacy 2

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Cualquier procesador con 3.0 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 680 o AMD Radeon R9 280x

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 9.0c



20 de Agosto

Peaky Blinders: Mastermind

Un juego de aventuras y lógica basado en la galardonada serie de televisión, en la que los jugadores se unirán a la organización criminal de la familia Shelby mientras descubren y tratan de evitar un siniestro complot para sacar a Tommy del negocio.

Conviértete en una mente maestra, controlando a personajes clave y ejecutando planes sincronizados desde tu PC (Steam), PS4, Xbox One o Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Peaky Blinders: Mastermind

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-760 o equivalente AMD

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 760 o equivallente AMD

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



21 de Agosto

PGA Tour 2K21

Otro de los próximos lanzamientos anuales nos llega con la nueva entrega recurrente del simulador de golf profesional, en esta ocasión de manos de 2K Games, que contará con los 15 campos del PGA Tour y lo último en tecnología a nivel de físicas y digitalización para ofrecer una auténtica experiencia virtual de golf profesional con fairways, bunkers, green, lagos y vegetación, todo ello a través de un elevado nivel de realismo.

Lleva tus swings a lo más alto, y no te dejes atrapar por los traicioneros bunkers en esta nueva entrega para PC (Steam), PS4, Xbox One y Google Stadia.

Requisitos mínimos PGA Tour 2K21

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 769 o equivalente AMD

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 650 o AMD Radeon HD 5770

Almacenamiento: 12 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Samurai Jack: Battle Through Time

Un juego de aventura y acción basada en la popular serie de animación de Adult Swim Games. En este título, los jugadores tendrán la oportunidad de ponerse en la piel del mítico Samurai Jack, un guerrero que tiene la capacidad de viajar al pasado y el futuro. De esta manera, tendremos que acompañarle a través de diferentes épocas, en una historia que ha sido creada por el estudio de desarrollo Soleil bajo la supervisión de los creadores originales.

Conforme avancemos a través de la trama nos encontraremos con algunos de los personajes más queridos de la producción, como The Scotsman, Scaramouche, Sir Rothchild, y otros tantos.

Reencarna a este clásico personaje de Cartoon Network de los 90, y deja que salga tu cara más joven y guerrera a través de tu PC (Steam y Epic Games Store), PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Samurai Jack: Battle Through Time

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 de 3ª Gen o equivalente AMD

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 750 o AMD Radeon HD 7750

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



25 de Agosto

No Straight Roads

Explora Vinyl City y lucha contra las megaestrellas musicales en tu viaje para derrotar al opresivo imperio EDM ‘NSR’, en una aventura llena de acción que combina un combate en tercera persona infundido con ritmo con una banda sonora increíble salida de las mentes de Wan Hazmer (Final Fantasy XV) y Daim Dziauddin (Street Fighter V).

Lucha a golpe de guitarra y baqueta, e impón el ritmo rockero de la batalla desde tu PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One o Nintendo Switch.

Requisitos mínimos No Straight Roads

Sistema operativo: Sin especificar

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar



27 de Agosto

Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition

Vuelve esta entrega del videojuego de rol cooperativo que se lanzó en 2004 para GameCube, invitándonos a vivir una vez más en este universo único de fantasía, busca trasladar el espíritu clásico de la saga de Square Enix, en esta ocasión bajo unos renovados gráficos y jugabilidad adaptados para sus próximos lanzamientos en PS4 y Nintendo Switch, así como para los dispositivos Android e iOS.



Tell Me Why

La nueva aventura narrativa de DONTNOD Entertainment, el estudio detrás de la aclamada franquicia Life is Strange. En este íntimo misterio, los gemelos reunidos Tyler y Alyson Ronan utilizan su vínculo sobrenatural para descifrar los misterios de su amada pero problemática niñez, ambientada en un hermoso pueblito de Alaska en el que se incluyen personajes verdaderos, temas maduros y elecciones fascinantes.

Elige bien tus elecciones, pues estas afectarán al rumbo de las vidas, y descubre cuan fuerte es el vínculo que une a estos gemelos a través los tres capítulos de esta historia para PC (Steam) y Xbox One.

Requisitos mínimos Tell Me Why

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar

DirectX: Versión 11



Tom Clancy’s Elite Squad

Reúne y mejora a tus personajes favoritos de Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, y lidera a tus mejores escuadrones en batallas a través de las emocionantes escaramuzas del modo campaña para un jugador, con una trama única de Tom Clancy; o desafíando a otros escuadrones en las batallas épicas de jugador contra jugador o las más extensas batallas de clanes.

Actualmente disponible para su pre-inscripción, este juego se estrenará en exclusiva para teléfonos y tables, disponible para ambos dispositivos Android e iOS.



28 de Agosto

Madden NFL 21

Uno de los próximos lanzamientos anuales deportivos lo protagonizará este juego de fútbol americano, repleto de nuevas características y mejoras de jugabilidad innovadoras, ofreciendo nuevos niveles de ingenio y control desarrollados para inspirar la creatividad dentro y fuera del campo. Además, en esta entrega podremos llevar nuestro legado al límite en el nuevo modo carrera Face of the Franchise: Rise To Fame, renovado en formato de documental jugable con una profundidad total.

Siente la emoción del deporte estrella de Estados Unidos y hazte tu camino hasta el Salón de la Fama desde tu PC (Steam), PS4 o Xbox One.

Requisitos mínimos Madden NFL 21

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3-6100 o AMD Athlon X4 880K

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 670 o AMD Radeon RX 460

Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Captain Tsubasa: Rise of New Champions

El primer arcade de fútbol de la serie publicado en España (tras varias entregas limitadas a Japón y América), más allá de algunos de los títulos lanzados para dispositivos móviles. Así pues, este juego seguirá fiel al conocido estilo del anime, con unos partidos de fútbol poco convencionales en los que predominarán unas impactantes entradas y velocidad de juego, y una ligeramente extensas cinemáticas para presentar los potentes tiros a puerta y las contundentes paradas de los porteros.

Desde el New Team hasta la selección de Japón, acompaña a tus ídolos de la infancia a través de las diferentes ligas y encuentros para PC (Steam), PS4 y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-650 o AMD Phenom II X4 965

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 450 o AMD Radeon HD 6970

Almacenamiento: 37 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Wasteland 3

La tercera entrega de esta veterana saga de juegos de rol y combates estratégicos por turnos de temática postapocalíptica. Aunque seguirá siendo un título de rol y táctica centrado en la experiencia para un jugador, también tendremos la posibilidad de compartir nuestras aventuras con nuestros amigos gracias a su modo cooperativo.

Como novedad, también se introducirán las habilidades de equipo y el uso de vehículos, los cuales podremos utilizar no solo para viajar, sino también para combatir, ya que algunos de ellos estarán equipados con diferentes armas.

Únete a los Rangers del Desierto, explora las tierras exóticas de la devastada ciudad de Colorado, y conoce a todo tipo de personas «interesantes» en tu PC (Steam), PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Wasteland 3

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 2500K o equivalente AMD

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD HD 7970

Almacenamiento: 55 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Project Cars 3

La nueva entrega de Slightly Mad Studios en la que el estudio británico demuestra que escucha a los jugadores a la vez que hace que su saga de simulación de un paso más para lograr una inmersión mucho más realista y más accesible, introduciendo un sistema simplificado para los jugadores no familiarizados con el género, y un amplio conjunto de controles para los jugadores más exigentes.

Siente la emoción de las cuatro ruedas en esta impresionante entrega para PC, PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Project Cars 3

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Core i7 4700 o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 780 o equivalente AMD

Almacenamiento: Sin especificar



Windbound

Un juego de aventuras en el que tendremos que descubrir qué secretos ocultan las Islas Prohibidas. Los jugadores encarnarán a Kara, una guerrera que se ha separado de sus compañeros y que se descubre sola y sin recursos, varada en una isla paradisíaca. Armada con la voluntad de sobrevivir y sus habilidades, Kara tendrá que arreglárselas para cazar o construir, sobrevivir, y explorar los entornos que le rodean.

PC (Steam y Epic Games Store), PS4, Xbox One, Nintendo Switch y Google Stadia.

Requisitos mínimos Windbound

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz o equivalente AMD

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 630 o AMD Radeon HD 5670 o Intel HD Graphics 4600

Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Jump Force

Vuelve la exitosa entrega de acción y luchas protagonizada por los principales y muy diversos personajes de la revista de manga Shonen Jump, conocida por albergar todas las series de éxito mundial como Naruto, One Piece, Death Note, HunterxHunter, Dragon Ball, para enfrentar a sus personajes, que usarán todas sus habilidades y poderes especiales para lograr la victoria.

Tras su estreno en el resto de plataformas, finalmente este título completará su presencia con los próximos lanzamientos en Nintendo Switch.



Próximos lanzamientos sin fecha confirmada

Ever Forward

Otra de las pocas propuestas indies incluidas en este listado de próximos lanzamientos llega de manos de este título de aventuras y puzzles, que con una jugabilidad algo corta, nos promete una experiencia de juego e historia tan profundas que nos dejarán marca. Los jugadores necesitarán usar sus habilidades de observación e inteligencia para resolver múltiples acertijos para reconstruir el misterio del pasado de Maya y los oscuros secretos que ha enterrado en su subconsciente.

Tras un pequeño retraso de dos meses, finalmente podremos adentrarnos en este mundo de sueños y vivir una experiencia única con sus próximos lanzamientos en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Ever Forward

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i3-2100 o AMD FX-6300

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Nvidia GeForce GTX760 o AMD Radeon 7950

Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



West of Dead

Un juego de acción de doble palanca protagonizado por William Mason, un hombre muerto. Su personaje cuenta con la voz del actor Ron Perlman, conocido entre otras películas por interpretar a Hellboy. Con una ambientación muy oscura en un Salvaje Oeste infernal, tendremos que enfrentarnos a todo tipo de extrañas criaturas del averno con una jugabilidad basada en un sistema de coberturas, algo que no es muy habitual en este tipo de juegos, y un estilo de acción muy acrobática.

Tras su primera aparición en PC y Xbox One, este curioso rogue-lite completará sus próximos lanzamientos con su llegada a PS4 y Nintendo Switch.



Serious Sam 4

Croteam regresa con una precuela de gran potencia a la serie Serious Sam que aumenta el caos a niveles sin precedentes, con una fórmula clásica renovada con un imparable arsenal y un número inimaginable de enemigos que requerirá de la máxima concentración, habilidad, y capacidades destructivas de los jugadores para salir de todo tipo de situaciones imposibles. Y es que la humanidad está bajo asedio de las hordas de Mental extendidas por todo el mundo, devastando lo que queda de una civilización rota y golpeada.

Lidera a la última resistencia restante junto con Sam y su escuadrón de comandos inadaptados en esta nueva entrega para PC (Steam) y Google Stadia.

Requisitos mínimos Serious Sam 4

Sistema operativo: Sin especificar (64 bit)

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar



Baldur’s Gate 3

Completando este listado de próximos lanzamientos, no podía faltar este título. Y es que Larian Studios nos trae la continuación de la mítica saga de RPG creada por BioWare, y la vuelta de la icónica ciudad de Puerta de Baldur en una nueva entrega de rol que combinará los combates estratégicos por turnos con las clásicas normas de Dungeons & Dragons, reinterpretando algunas de las mecánicas para hacerlo más ágil y actual.

De hecho, una de las grandes virtudes que podemos apreciar en Baldur’s Gate 3 es la enorme libertad de acción e improvisación. Al igual que en el juego de mesa, realmente no existirán decisiones «correctas», aunque sí una enorme cantidad de elecciones que podrán afectar en mayor o menos medida a nuestro personaje, acompañantes, y el propio transcurso de la historia.

Baldur’s Gate 3 se estrenará con una pequeña exclusividad temporal para PC a través del acceso anticipado en Steam, completando poco más tarde con su lanzamiento para Google Stadia. Si bien para el resto de plataformas se espera que el juego llegue también con el tiempo, por el momento no se ha revelado una fecha concreta.

Requisitos mínimos Baldur’s Gate 3

Sistema operativo: Sin especificar (64 bit)

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar