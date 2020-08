Hace un par de meses os hablamos de Bloodborne Remastered, una revisión del conocido juego que llegó en 2015 a PS4, y que se ha mantenido desde entonces como una exclusiva de dicha consola. Sabíamos que esta edición estará dirigida a PS5 y que también llegará a PC, un movimiento que, como sabrán nuestros lectores habituales, no debe sorprendernos, ya que Sony ha dado un giro importante en su política de juegos exclusivos al llevar Horizon Zero Dawn a compatibles.

Antes de continuar quiero profundizar en esta cuestión un poco más por si alguien está confuso, ya que es muy importante. No quiero decir que los juegos exclusivos vayan a dejar de existir, todo lo contrario, seguirán siendo muy importantes en las consolas de nueva generación, pero la idea de exclusividad ha cambiado. Ya no serán exclusividades absolutas, sino temporales, y en la mayoría de los casos acabarán llegando, tarde o temprano, a PC. Es importante recordar que esto aplicará entre consolas y PC, pero no entre consolas, es decir, no esperéis ver Bloodborne Remastered en Xbox Series X, y tampoco Halo Infinite en PS5.

Con esto claro, podemos seguir hablando de Bloodborne Remastered. Como hemos dicho se trata de una edición remasterizada del original que llegó en 2015. Hasta ahora la información que teníamos era muy escasa, pero gracias a una nueva filtración podemos compartir con vosotros nuevos detalles que, francamente, nos parecen muy interesantes.

Bloodborne Remastered está prácticamente terminado

Es lo más importante de esta filtración. Según la fuente de la noticia, ya se ha completado la última ronda de pruebas, y gracias a ello ha sido posible corregir prácticamente todos los errores y problemas que presentaba Bloodborne Remastered. El proceso de depuración se ha completado, y por lo que he podido leer el lanzamiento del juego es «inminente».

Si ponemos esto en contexto con las informaciones anteriores vemos que todo encaja con la idea de convertir a Bloodborne Remastered en un juego de lanzamiento con el que acompañar a PS5 a finales de noviembre. Ya lo dije en su momento, para mi Bloodborne fue un vende consolas, y en este caso puede que Bloodborne Remastered tenga el mismo impacto, aunque es evidente que si sale en una versión para PC no tendré que hacerme con la consola de Sony.

El anuncio de Bloodborne Remastered debería producirse en las próximas semanas, quizá en el próximo evento de Sony dedicado a PS5, pero todavía no tenemos detalles sobre las mejoras gráficas que traerá. Con todo, cabe esperar que el juego funcione en resolución 4K y que mantenga 60 fotogramas por segundo totalmente estables. La calidad de las texturas y la calidad gráfica en general debería ser también mucho mayor comparada con el original, ya que en términos de rendimiento PS5 está muy por encima de PS4.

La fuente de esta filtración sugiere que el juego podría estar bloqueado a 60 FPS por problemas importantes que todavía no han sido especificados, pero tiene sentido, ya que Bloodborne presentaba serios problemas de «stuttering» y estaba bloqueado a 30 FPS.