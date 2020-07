Comic-Con 2020: los mejores tráilers de los estrenos que vienen

Como ha sucedido con tantas otras cosas, la pandemia del coronavirus dio al traste con la Comic-Con 2020, uno de los eventos a nivel mundial más multitudinarios para los fans no solo de los cómics, sino del contenido ‘friki’ en general, de cómics a cine, series y videojuegos, por todo lo que allí se presenta. Comic-Con 2020 no se pudo celebrar como siempre, pero se reconvirtió en evento en línea y se celebró, además, con las puertas abiertas para todos.

Del pasado miércoles a ayer mismo -hace unas horas que terminó el evento, de hecho- Comic-Con 2020 ha organizado diferentes actividades en línea y, como es costumbre y era de esperar, han publicado muchos tráilers de las series y películas que llegarán próximamente. Hemos hecho una pequeña selección con los contenidos de estreno más llamativos. Y por contenidos de estreno, queremos decir de riguroso estreno.

No han faltado en Comic-Con 2020 los tráilers de nuevas temporadas de series como The Walking Dead, La materia oscura o The Boys, pero como estas las tenemos más vistas, nos hemos quedado con lo verdaderamente nuevo… Aunque de todo hay un poco: había cosas que ya se conocían, otras que no… Sea como fuere, si lo tuyo es la ciencia-ficción, la fantasía… la tecnología, por supuesto; te dejamos con los diez tráilers más interesantes que hemos cazado. Alguno está inglés, eso sí, que los hay recién salidos del horno.

Los mejores tráilers de Comic-con 2020

Por si eres de los que no se pierde ni una o te quieres preparar desde ya, aquí puedes ver los mejores tráilers de Comic-con 2020 por orden cronológico de lanzamiento. Con alguna excepción que merecía la pena.

Brave New World

Comenzamos con una excepción, y es que la adaptación televisiva de la célebre distopía de Aldous Huxley se estrenó la semana pasada. Pero hablamos de Brave New World, o sea, de Un mundo feliz, y aunque las primera impresiones no están siendo muy buenas, la serie tenía una cita obligada en Comic-Con 2020. Solo que en lugar de mostrar el tráiler, el reparto se reunió -esta fue una de las tónicas de esta edición- para comentar la serie. Cuándo y por qué vía llegará a España, aún no está claro.

Los nuevos mutantes

Los nuevos mutantes es la nueva película de superhéroes de Marvel, pero ambientada en el particular universo de los X-Men y con un rollo bastante diferente. La cinta está coproducida por 20th Century Studios y Marvel Entertainment y su estreno mundial se mantiene para principios de agosto, en apenas una semana. De esta también se había visto cosas y en Comic-Con 2020 ha caído alguna más, como la escena de apertura y el tráiler que puedes ver a continuación.

Sputnik

Hacia mediados de agosto se estrenará en las salas que se pueda y en VOD, sin especificar las plataformas, Sputnik, una película de terror y ciencia ficción rusa con un título muy de allí y que da para mucho, pero que parece que se conformará con repetir la vieja fórmula de «me fui al espacio y me traje sin querer un algo muy chungo». Ya pasó por los cines del gigante euroasiático en abril, pero su lanzamiento internacional se vio afectado por eso que flota por el aire estos días.

Lovecraft Country

Para agosto se espera también el lanzamiento de Lovecraft Country, que en su traducción al español se llamará Territorio Lovecraft, si se mantiene el nombre de la novela en la que está basada esta serie que ya te harás una idea de por dónde va: terror psicológico, terror físico a cargo de bichos que de ser más pequeños cabrían en una paella de marisco… y conflictos raciales. La mezcla funcionó muy bien con Watchmen y quizás por eso la repiten… en HBO, que es donde podrás verla si te apetece.

Bill & Ted Face the Music

En septiembre y con estreno en cines -los que se lo puedan permitir, cabe repetir- y en VOD ‘premium’, es decir, por streaming, pero pagando el visionado, regresa la nueva y posiblemente última entrega de las aventuras de Bill y Ted. En Bill & Ted Face the Music, Keanu Reeves y Alex Winter se vuelven a reunir para interpretar de nuevo a esta estrafalaria pero divertida pareja de frikis amantes de la música rock que no han madurado con el tiempo… Y han pasado más de 30 años desde que se juntaron por primera vez.

The Walking Dead: World Beyond

Tras posponer su estreno a golpe de realidad, The Walking Dead: World Beyond se estrenará en AMC el próximo 4 de octubre. Se trata de una nueva serie con la que seguir estirando el chicle de los zombis, pero a diferencia de las dos que siguen en emisión, solo constará de dos temporadas. ¿Más diferencias con lo ya visto? El planteamiento, que pone la historia diez años después del inicio del apocalipsis zombi; y el elenco protagonista, que pasa de supervivientes curtidos en mil desgracias a adolescentes un poco idiotizados.

NeXt

Otra serie de la que teníamos constancia desde hace bastante tiempo es NeXt, una producción de FOX que finalmente verá la luz el próximo 6 de octubre, al menos en Estados Unidos. NeXt es básicamente un drama con toques de suspense y un escenario muy concreto: la vanguardia del mundo tecnológico. Aquí no hay extraterrestres, superhéroes, zombis o demonios, pero sí una inteligencia artificial que se sale de madre. Cuándo y por dónde podremos acceder a este lado del charco, no se sabe por el momento.

Helstrom

El 16 de octubre Hulu estrenará Helstrom, una nueva serie de superhéroes de Marvel con una pizca de lo que parece traer Los nuevos titanes: más oscuridad y violencia de la habitual en este tipo de producciones, por lo que no da la sensación de que llegue a estos lares de la mano de Disney+. Todo apunta a HBO, más bien, aunque se supone que se engloba en el Universo cinematográfico de Marvel. En concreto, en torno al Motorista Fantasma y sus ‘Espíritus de la venganza’. ¿De qué va Helstrom, te preguntas?



Utopia

Siete años después del lanzamiento de la serie original se estrenará este otoño sin fecha específica en Amazon Prime Video Utopia, un remake con un reparto de primera con el que sumergir al espectador en una historia en la que lo que predomina es el suspense, siempre condicionado por un mundo que se va al carajo por capítulos que alguien conoce de antemano, casualidad, por un cómic muy extraño. De hecho, cualquiera diría que la han hecho con idea, porque hay detalles en el tráiler que recuerdan a nuestro día a día más actual.

Truth Seekers

Otra serie original de Amazon Prime Video que caerá en algún momento de lo que queda de año, aún no se sabe cuál, es Truth Seekers, una rocambolesca historia a medio camino entre el terror y la comedia, sello de distinción de la pareja que crea, dirige, escribe y protagoniza esta serie y que no son otros que Nick Frost y Simon Pegg. En este caso, el terror es de corte paranormal, y es que la verdad se puede buscar ahí afuera, pero también ahí adentro.