El mercado de las tarjetas gráficas ha pasado por una cierta etapa de estancamiento durante los últimos años. Es cierto que, con el lanzamiento de cada nueva generación, hemos ido viendo un aumento de la potencia bruta, y también un mayor soporte de funciones clave de DirectX 12, así como la llegada de nuevas tecnologías que, en mayor o menor medida, intentaban justificar arquitecturas un tanto mediocres.

Resulta curioso pensar que Kepler, por ejemplo, fue una arquitectura revolucionaria y que, al mismo tiempo, ha acabado envejeciendo muy mal. No todo el mundo sabe que Kepler supuso el abandono de los «hot shaders», presentes en las tarjetas gráficas de NVIDIA desde la llegada de las GeForce 8000, una generación que marcó el inicio de la arquitectura de shaders unificados.

La serie GTX 500 fue la última generación gráfica de NVIDIA en utilizar los «hot shaders». La GTX 580, tope de gama monoGPU de dicha generación, contaba con 512 shaders y su GPU funcionaba a 772 MHz, pero los shaders podían alcanzar una frecuencia de 1.544 MHz. Por contra, la GTX 680, su sucesora, tenía 1.536 shaders funcionando a 1.006 MHz-1.058 MHz, modo normal y turbo.

Kepler fue una revolución, pero también es una arquitectura que ha envejecido terriblemente mal, debido a su flojo soporte de DirectX 12 y Vulkan, y a las desacertadas configuraciones de memoria que utilizó NVIDIA. Por ejemplo, una GTX 780 Ti debería haber contado con 6 GB de memoria gráfica, pero NVIDIA montó solo 3 GB.

Desde entonces, la evolución que hemos visto se ha centrado sobre todo en la potencia bruta, en incrementar el soporte de DirectX 12 y en aumentar la cantidad de memoria gráfica. Maxwell de segunda generación fue un paso en la dirección correcta, y la arquitectura GCN de AMD ha vivido también una evolución muy positiva. Pascal fue uno de los saltos más importantes en términos de potencia bruta, pero en general la cosa estuvo bastante tranquila hasta la introducción del trazado de rayos acelerado por hardware, algo que vino de la mano de NVIDIA en 2018 con la presentación de las RTX 20.

Tarjetas gráficas y trazado de rayos: ¿una tecnología indispensable?

El trazado de rayos acelerado por hardware se perfiló, desde el principio, como una revolución similar a la que vivimos en su momento con el debut de la tecnología T&L (transformación e iluminación), aunque en este caso su despliegue y su aprovechamiento está siendo mucho más lento, debido al peso de los desarrollos centrados en consola.

Sin embargo, con la llegada de PS5 y Xbox Series X este mismo mes de noviembre, la situación va a cambiar, y mucho. Veremos cada vez más juegos compatibles con dicha tecnología, y su aplicación se llevará a cabo de una manera más eficiente gracias a las nuevas APIs y herramientas especializadas de desarrollo, lo que debería ayudar a conseguir una mejora de rendimiento considerable y a potenciar su viabilidad en juegos triple A.

Creo que el trazado de rayos va a salir, por fin, de ese nicho en el que se encuentra, y que las tarjetas gráficas sin hardware dedicado para acelerar dicha tecnología quedarán obsoletas antes de lo que imaginamos. No digo que vayan a dejar de tener valor hoy mismo, pero irán perdiendo interés a medio plazo, y cuando AMD complete el lanzamiento de sus nuevas Radeon RX 6000 dejarán de tener sentido.

Obvia decir que esa obsolescencia provocará una caída de precios importante debido a la devaluación que ha supuesto, desde siempre, vender una tarjeta gráfica que no cuenta con una tecnología que se ha convertido en algo fundamental, o que está empezando a serlo.

Si alguien cree que exagero me permito recordaros que la franquicia Call of Duty ya ha reafirmado su apuesta por el trazado de rayos, y que lo mismo ocurre con otros títulos tan conocidos como Fortnite y Minecraft. Cyberpunk 2077 y Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 son otros títulos que utilizarán trazado de rayos, e incluso CD Projekt RED ha decidido lanzar una remasterización de The Witcher 3 con soporte de trazado de rayos.

No hay duda, el trazado de rayos ha dejado de ser el futuro para convertirse en el presente. Las tarjetas gráficas sin dicha tecnología siguen siendo viables, y si no eres exigente no tendrás que comprar un modelo con trazado de rayos a corto plazo, pero creo firmemente que gastar a día de hoy más de 200 euros en una tarjeta gráfica que no acelere trazado de rayos por hardware no es buena idea.

Os toca a vosotros, ¿están quedando obsoletas las tarjetas gráficas sin trazado de rayos? Los comentarios son vuestros.