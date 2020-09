CPU de Nvidia, cada vez más probable

Hablar de una CPU de Nvidia no es algo especialmente novedoso, en realidad, desde hace ya varios años se especula con la posibilidad de que el gigante de las tarjetas gráficas diera el salto al mercado de los procesadores. Concretamente, se lleva hablando de ello desde 2011, cuando obtuvo una licencia para emplear la tecnología de ARM con la que poder diseñar sus propios integrados basados en esta arquitectura. Sí, ARM, no es nada casual que ahora Nvidia quiera adquirir ARM Holdings para avanzar mucho más en ese sentido.

Y tampoco es, o al menos me lo parece, casual el momento elegido para dar este paso. Y es que, hasta ahora, siempre hemos pensado que la arquitectura ARM no ofrece el rendimiento necesario para «motorizar» sistemas de escritorio, ya sean portátiles o de sobremes. Sin embargo, y a la espera de ver sus primeras aplicaciones prácticas, Apple pretende demostrar, con Apple Silicon, que eso no es así, y que un procesador ARM puede ser capaz de ello. En este contexto, una CPU de Nvidia basada en ARM tendría todo el sentido del mundo.

Y hoy sabemos, por DSOG, que ayer mismo, en una conferencia, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que es posible que veamos una CPU de Nvidia en un futuro. Todo comenzó cuando un periodista le preguntó por los planes de Nvidia para ARM, si su intención era, partiendo de Neoverse (una familia de procesadores desarrollada por ARM), crear un desarrollo específico de CPU que llevaría la firma de Nvidia y que estaría dirigido al mercado de los centros de datos.

Ante una pregunta tan específica, Huang optó por dar una respuesta sorprendentemente amplia, y que aunque señalaba primordialmente al sector de los datacenters, dejaba la puerta abierta a cualquier otro tipo de desarrollo. Su propósito es, en colaboración con toda la red de socios y colaboradores, crear un ecosistema lo más amplio posible, y ofrecer diversas vías de integración de la tecnología de ARM en nuevos desarrollos de integrados: desde la compra de chips terminados hasta la licencia de determinados aspectos de su tecnología para que otras empresas puedan crear sus propios integrados.

Aunque es innegable que la popularidad de Nvidia, durante muchos años, se ha sostenido en sus tarjetas gráficas y sus GPUs, tanto su hardware como sus tecnologías han tenido, desde hace muchos años, un gran encaje en diversos campos del sector profesional, como la minería de criptodivisas o la inteligencia artificial, procesos en los que la gran capacidad de cálculo de operaciones de coma flotante que ofrecen los chips gráficos, los ponen muy por delante de las CPUs.

Sin embargo, y aunque de esto se deduce que la primera CPU de Nvidia iría sin duda, dirigida al sector de los centros de datos y los servidores, que haya elegido precisamente este momento, en el que ARM está a punto de llegar a los ordenadores de consumo de la mano de Apple, me hace tener serias dudas sobre si, finalmente, la compañía no decidirá emular a los de la manzana y proponer chips basados en ARM para el gran mercado, ya sea para ordenadores o para consolas.

Quizá tengamos que esperar meses, o puede que incluso dos o tres años, y claro, todo depende de la aprobación de la compra por parte de los reguladores. Sin embargo, y con la paciencia adecuada, poco o nada me extrañaría que una CPU de Nvidia para PC, y que además se integre como un guante con las GPUs del fabricante que se encargan del apartado gráfico de la mayoría de los mismos, sea solo cuestión de tiempo.