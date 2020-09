‘The Mandalorian’ estrena el tráiler de su segunda temporada

La segunda temporada de The Mandalorian está a la vuelta de la esquina y Disney ha querido recordárnoslo con la publicación del tráiler que puedes ver sobre estas líneas.

En esta ocasión, además, no habrá que esperar a que llegue Disney+ a estos lares para disfrutar de la serie, como sucedió el año pasado, pues la plataforma de vídeo bajo demanda del gigante del entretenimiento estadounidense opera ya en casi toda Europa con total normalidad. Será a partir del próximo 30 de octubre, en apenas mes y medio, cuando lo nuevo de The Mandalorian se estrene, a razón de un capítulo por semana.

¿No te gusta Star Wars? Te entiendo. La trilogía original es un clásico un tanto sobrevalorado, pero clásico al fin y al cabo; la segunda una continuación confusa y un tanto mediocre, pero entretenida en su mayor parte; y la última es todo un despropósito del que solo se salva la factura técnica. Sin embargo, ahí es donde acierta The Mandalorian, pues no tienes que ser un fan de la franquicia para pillarle el punto.

Protagonizada por un Pedro Pascal (Juego de tronos, Narcos), arropado por un reparto de primera, The Mandalorian cuenta una historia sencilla en clave aventurera -hay capítulos que recuerdan a Stargate y cosas similares- y con estética wéstern a la que cualquiera puede acercarse sin temor a que le machaquen la cabeza con política-ficción, dramas familiares, midiclorianos y demás parafernalia de relleno; aunque también tiene su encuadre dentro de la gran guerra de las galaxias.

Si aún no has visto la primera temporada, aprovecha para hacerlo antes de que se estrena la segunda, porque The Mandalorian fue una de las sorpresas del año y por lo que deja entrever el tráiler, repite la senda básica de la que nunca deberían haber salido los grandes lanzamientos en cine: la diversión sin pretensiones. Mérito de Jon Favreau (Iron Man, El rey león), todo hay que decirlo… Y, para qué negarlo, también de ‘el niño’, mejor conocido como Baby Yoda (😃).