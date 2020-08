NVIDIA arrasa en ventas de gráficas dedicadas

Las ventas de gráficas dedicadas aumentaron un 6,55% en el segundo trimestre de 2020, según el informe «Market Watch» de Jon Peddie Research. NVIDIA fue la gran beneficiada y aumentó su cuota de mercado hasta un estratosférico 80%.

Las gráficas dedicadas son imprescindibles para jugar en PC a un cierto nivel de calidad, resolución o rendimiento. O simplemente para poder ejecutar muchos juegos que las exigen (normalmente los mejores) y que no son capaces de ejecutarse en los chips integrados. Lo mismo sucede en ámbitos profesionales para trabajar con aplicaciones de creación, edición, ingeniería o arquitectura.

NVIDIA arrasa en ambos terrenos. Y no hacen falta informes de consultoras, simplemente observar la oferta de unos y otros o estadísticas de uso en plataformas digitales como Steam. Intel todavía no tiene nada que ofrecer en este segmento, mientras que AMD no ha podido replicar el enorme éxito de los procesadores Ryzen en el segmento gráfico.

Gráficas dedicadas y mercado global

La venta de dedicadas aumentó con fuerza en el segundo trimestre (+ 6,55% interanual) lo que es muy buena noticia para la industria porque suele ser un indicador de la marcha del mercado de ordenadores personales. «La pandemia ha sido disruptiva y ha tenido diferentes efectos en el mercado. Algunas ventas que podrían haber ocurrido en el tercer trimestre (como las computadoras portátiles para la temporada de regreso a clases) han sucedido en el segundo trimestre, mientras que las ventas de computadoras de escritorio disminuyeron», explican desde la firma de análisis.

Generalmente, las mayores ventas de PCs y componentes no se producen hasta el tercer trimestre con las campañas de «Vuelta al Cole», pero este año se han adelantado por el confinamiento para frenar la pandemia del COVID-19 y el consiguiente aumento de necesidades de hardware para teletrabajo, estudio on-line y ocio electrónico en el hogar.

El resultado ha sido el aumento de venta de PCs y también de componentes como las gráficas dedicadas donde NVIDIA ha aumentado su participación hasta el 80%. El gigante verde ha restado a AMD un 9% de ventas el último año como verás en la imagen:

Distinto es el mercado global de chips gráficos donde Intel sigue dominando gracias a las integradas en sus procesadores con una cuota del 64%. La bajada de venta de CPUs tuvo consecuencias e Intel cayó un 2,7% en el total. Mucho mejor comportamiento para AMD y NVIDIA. La primera aumentó ventas un 8,4% (gracias a las APUs Ryzen) mientras que el gigante verde creció un 17,8% gracias a las dedicadas.

Todo esto puede cambiar (o no) en los próximos trimestres. NVIDIA lanzará en septiembre su nueva generación «Ampere» con lo que a buen seguro reforzará su posición en gráficas dedicadas. Intel también pretende mejorar con los procesadores Tiger Lake y las nuevas gráficas integradas Gen 12, mientras que su entrada en dedicadas se espera para 2021.

AMD es una incógnita. Las ventas de CPUs y APUs Ryzen sigue creciendo a buen ritmo tanto en el canal OEM como en el minorista y la nueva generación Zen debe ser otro impulso frente a Intel. Pero en procesadores… En gráficas NVIDIA tiene la sartén por el mango y solo las buenas previsiones con la nueva arquitectura «Navi» transmiten esperanzas de que AMD sea la gran alternativa, muy necesaria en gráficas dedicadas. También importante la entrada de Intel en dedicadas, si bien hasta donde pueda llegar es otra incógnita.