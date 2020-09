Marvel retrasa sus próximos estrenos, comenzando por ‘Viuda Negra’

Viuda Negra (Black Widow), la película dedicada al personaje del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) protagonizado por Scarlett Johansson, se cae de la cartelera una vez más y si su estreno estaba previsto para finales de este octubre, no será hasta la primera del año que viene cuando llegue a los cines. La nueva fecha de estreno es el 7 de mayo de 2021, contando además con que la situación sanitaria se haya solucionado o, al menos, normalizado.

El resumen de la historia es que el coronavirus no da tregua y en Hollywood están temblando, porque a las restricciones de aforo actuales y al miedo al contagio que existe en muchas de las personas que en otras circunstancias estarían encantadas de acudir al cine, se le suma -o está a punto de hacerlo- la esperada nueva ola, de la que los expertos advierten que va a causar estragos. Y la primera víctima cinematográfica del UCM es Viuda Negra.

Sin embargo, este no será el único lanzamiento que se vea afectado. Viuda Negra, de hecho, es más el intento de Disney y Marvel por saldar una cuenta con el personaje y los fans que otra cosa, habida cuenta de que la intención de los creadores es avanzar con la siguiente fase del UCM y de que Viuda Negra murió en Vengadores: Endgame. Así, esta era una película de transición, como serán -o iban a ser- otras tantas.



En el calendario de Marvel están Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, las siguientes de Spider-Man, Thor y Doctor Strange; un amalgama de nuevos y viejos conocidos con el que preparar el camino para las grandes sagas que están por venir. Pero 2020 es ya un año perdido y por lo que se están retrasando las fechas -unos retrasos condicionan a otros- se teme que 2021 pueda resultar en un descalabro igual o semejante.

En este caso, además, no parece una posibilidad que Disney decida apostar por el VOD: la recaudación de Mulán en Disney+ se desconoce, aunque hay reportes que apuntan a un tímido recibimiento: en 33 millones de dólares se estima el beneficio de la película en su primer fin de semana en Disney+; en comparación, El rey león recaudó 531 millones y aunque la mitad se lo quedaron las salas… Las matemáticas no engañan.

Cabe repetir, no obstante, que faltan datos fehacientes, que la situación no no tiene nada que ver, que tampoco las películas han sido recibidas por la crítica de igual forma, que Diney+ todavía no está presente en todos los mercados del mundo… Muchos interrogantes como para que Disney se vuelque con el VOD, pero no por ello los retrasos son menos perjudiciales para los planes de futuro de la compañía, especialmente en lo que al UCM se refiere.

En definitiva, lo único claro es que no habrá Viuda Negra hasta 2021. Falta por ver si el otro gran lanzamiento superheróico del año, Wonder Woman, se mantiene o no. Tenía que ser la semana que viene cuando se estrenase en cines, pero Warner Bros decidió retrasarla hasta Navidad. Habrá que ver qué Navidad nos espera.