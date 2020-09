‘Wonder Woman 1984’ se retrasa hasta Navidad

Wonder Woman 1984 retrasa su estreno hasta el próximo 25 de diciembre, tal vez con la esperanza de que la pandemia remita y permita reactivar la actividad de las salas de cine con normalidad, aunque no parece que vaya a ser el caso.

Retrasos, retrasos, retrasos. La pandemia generada por el coronavirus ha trastocado el mundo como nadie se podía imaginar a principios de año… y vamos para finales sin que apenas haya cambiado nada. La COVID-19 ha causado retrasos en el lanzamiento de hardware, de software, de juegos, de series y por supuesto de películas, como es el caso de Wonder Woman 1984.

Lo cierto, no obstante, es que Wonder Woman 1984 se ha retrasado más de la cuenta por razones ajenas al coronavirus. La película, de hecho, tenía previsto estrenarse a finales de 2019 y, tal y como van las cosas, no sería de extrañar que en Warner Bros. se hayan lamentado profundamente por no haber aprovechado la oportunidad. Claro que a toro pasado…

El estudio fijó la fecha de estreno internacional para el 25 de junio pasado, pero con la COVID-19 pegando duro en Estados Unidos y con las mayores salas del país cerradas, el retraso se hizo inevitable. La nueva fecha, que en estos momentos todavía se mantiene por ejemplo para España, aunque seguramente cambie en los próximo días, era a principios de octubre. Pero va a ser que tampoco.

Así, Wonder Woman 1984 se va al 25 de diciembre. Y que se mantenga la fecha, porque si los expertos auguraban un rebrote más acusado de la pandemia hacia otoño y las cifras de infectados no han dejado de subir en pleno verano, es todo un acto de fe esperar que en invierno haya mejorado la situación. ¿Por qué arriesgarse, entonces? Porque Tenet no ha sido el éxito esperado en taquilla, especialmente en Estados Unidos, donde como decimos muchos cines siguen cerrados.

Wonder Woman 1984, la secuela de Wonder Woman (2017), era el primer gran lanzamiento del año en cines del DC Universe y a este paso será el último y el único, si hay suerte. Aunque tampoco se esperaban muchos más: el «Snyder Cut» de Liga de la Justicia saldrá directo en VOD y The Batman está fechada para octubre de 2021, a pesar de que el rodaje se ha parado porque Robert Pattison se ha contagiado con el coronavirus.

A todo esto, octubre iba a ser un mes interesante, con las carteleras dominadas por dos superheroínas muy diferentes: Wonder Woman 1984, cuya fecha de estreno era el 2 de octubre; y Viuda negra para el 30 de octubre. Así que la gran pregunta es qué hará Disney: ¿se atreverá a estrenar lo nuevo del UCM en la fecha prevista? ¿Lo retrasará? ¿Lo pondrá en Disney+ al estilo de Mulán?

Se comenta por ahí que el estreno de Mulán en Disney+ ni ha ido ni está yendo nada bien, al menos por las expectativas que se tenían. Por otro lado, la crítica está machacando la película y Viuda negra, sin negarle la relevancia, no es Vengadores, ni tiene la importancia para Disney que tiene Wonder Woman 1984 para Warner Bros.