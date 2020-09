Apple abrió la puerta de su tienda App Store (más cuestionada que nunca) para que servicios de juegos como Stadia, xCloud o GeForce Now pudieran ejecutarse en móviles iPhone o tablets iPad. Pero todavía no es posible, al menos oficialmente.

Los participantes del foro dedicado al servicio de Google en el agregador Reddit llevan tiempo probando soluciones alternativas para correr Stadia en un iPhone. Soluciones anteriores eran bastante engorrosas y requerían la instalación de archivos IPA. Ahora, han propuesto lo que probablemente sea el método más fácil de usar.

Se trata de usar una app de navegador gratuita llamada Stadium, que se puede descargar directamente desde la App Store. Una vez gestionadas algunas configuraciones y autenticado el navegador con la cuenta de Google, la aplicación muestra la página de inicio de Stadia cada vez que se abre sin anuncios ni código de seguimiento.

Otro usuario ha sentado las bases para usar un mando de control externo en una aplicación de navegador iOS a pantalla completa. Como tal, permite jugar juegos de Stadia en un smartphone de Apple con un controlador Xbox One o el DualShock 4 de Sony.

No lo hemos probado, pero dicen que funciona bastante bien y, por otro lado, descargar la aplicación desde la misma App Store significa evitar algunos de los aspectos más complicados de otras soluciones para ejecutar Stadia en un iPhone. Teniendo en cuenta la estrategia de Apple con su tienda de aplicaciones siempre existe la posibilidad de que Stadium salga de la App Store. Sin embargo, la aplicación no está diseñada explícitamente para usar Stadia y la lista de funcionamiento no menciona el servicio de Google en absoluto.

Ejecutar Stadia en un iPhone debería ser oficial

No está claro cuándo Stadia o xCloud estarán disponibles en iOS de manera oficial, como sería conveniente para los usuarios. Microsoft explicó en su momento que las condiciones que imponía Apple no lo permitían y la dificultad de cumplir con las reglas de la App Store resultarían en una «mala experiencia» para los jugadores de xCloud en iOS. Sin embargo, Microsoft comenzó recientemente a probar su función de reproducción remota en iOS, una característica que permite jugar desde Xbox One (y pronto, Xbox Series X / S ) de forma remota en tu iPhone.

Otro de los actores a tener en cuenta en servicios de juegos, Amazon, parece haber encontrado una forma de eludir las reglas de Apple y su próximo servicio Luna, se ejecutará en iOS como una aplicación web progresiva. En cuanto a Stadia, suponemos que Google (y Apple) está trabajando para llevarlo a iOS. De hecho, el navegador Safari añadió soporte para el controlador Stadia la semana pasada. Todavía está en versión beta y es para macOS, pero algo se mueve.

De la App Store qué te vamos a contar que no sepas. Es la tienda de aplicaciones más rentable del planeta y Apple la gobierna con mano de hierro imponiendo unas normas ampliamente cuestionadas por toda la industria.