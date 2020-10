Que las expectativas creadas por las gráficas GeForce RTX 3070 están por las nubes es algo que, a estas alturas, no se le escapa a nadie. La nueva generación de NVIDIA ha supuesto un gran salto, como ya te hemos contado desde su presentación, y esto ha ocasionado que muchos compradores estén esperando su llegada a los puntos de venta como agua de mayo. Algo que ya tuvo sus primeras consecuencias con la comercialización de la RTX 3080: stock agotado rápidamente, reventa y unos usuarios decepcionados por la falta de previsión del fabricante, al que exigían haber producido más unidades antes de ponerlas a la venta.

La buena noticia es que NVIDIA ha tomado buena nota de lo ocurrido con la RTX 3080 y pretenden evitar que se repitan los hechos con la RTX 3070, algo altamente probable, ya que su atractivo precio la ha puesto en el punto de mira de muchos usuarios, que ven en este modelo un recambio de la RTX 2080, pero mucho más económica que la misma. La mala noticia es que, para evitar la rotura de stock en tan corto plazo, y a estas alturas del año, ya solo han podido tomar una medida efectiva: retrasar la salida a la venta de la RTX 3070 hasta el 29 de octubre.

En una publicación en su sitio web, NVIDIA cuenta que se ha incrementado sustancialmente la capacidad de producción de tarjetas con esta GPU, y que con este retraso esperan ser capaces de satisfacer la demanda inicial. No obstante, no han anunciado la cantidad de RTX 3070 que esperan poder llevar al mercado el 29 de octubre, por lo que resulta muy, muy difícil, hacer estimaciones externas sobre si cabe esperar que la disponibilidad se mantenga o, por el contrario, podemos esperar nuevos cortes en el suministro de las mismas hasta que la situación se normalice. Seguramente a partir del 31 de octubre empezaremos a saberlo.

Hablamos, por lo tanto, de un retraso de dos semanas, pues la fecha original de puesta a la venta de las RTX 3070 era el 19 de octubre. Esto hace pensar que NVIDIA no solo habrá retrasado la fecha de lanzamiento, sino que además puede haber incrementado el ritmo de sus líneas de producción, además de haber empujado a sus socios a hacer lo mismo. Y es que, aunque las expectativas con la cada vez más cercana RT 6000 de AMD no son tan altas como las generadas alrededor de las RTX 30, la competencia siempre es la competencia, y seguramente NVIDIA no quiera dormirse en los laureles.