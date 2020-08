Fall Guys: así será la segunda temporada del juego de moda

Parece mentira que solo hayan pasado poco más de tres semanas desde que Fall Guys: Ultimate Knockout vio la luz. Tres semanas en las que parece confirmarse que no hablamos de un juego de popularidad efímera. O, al menos, parece que sus responsables no están dispuestos a permitir que esto ocurra. Sus números siguen siendo de escándalo, y sigue siendo prácticamente imposible entrar a Twitch y no encontrarse con un enorme número de streamers compitiendo en el battle royale más original y divertido (al menos para mí) de este 2020.

Así, con la primera temporada aún activa, sus desarrolladores ya han dado algunas noticias sobre cómo será la segunda temporada de Fall Guys, además de otros elementos del juego en los que están trabajando, si bien todavía no hay fecha fija para los mismos. No obstante, y revisada la lista, que veremos un poco más adelante, todo apunta a que no solo han permanecido atentos al boom que se ha producido con el juego, sino también a las crecientes demandas por parte de sus jugadores.

Como puedes comprobar en el vídeo, la segunda temporada de Fall Guys se trasladará a la edad media, en la que además de tener que enfrentarte a los objetos más absurdos y a la enorme falta de habilidad de estas gelatinas corredoras, también compartirás escenario con dragones, castillos, magos y caballeros andantes. Un giro inesperado que, no obstante, puede traducirse en nuevas y divertidas dinámicas de juego, con las que mantener a los que ya están (estamos) enganchados, y seguir sumando nuevos jugadores.

Y hay un detalle que es importante destacar, y es que el acceso a la segunda temporada de Fall Guys será gratuito para todas las plataformas, PC y PS4. Es más que evidente que, con la llegada de la misma, será posible adquirir elementos de pago para la personalización de las gelatinas, pero el acceso a las nuevas pruebas no tendrá coste alguno para los usuarios que ya ha comprado el juego y lo están disfrutando en la actualidad,

Además, y aunque no vinculadas al cambio de temporada, se han anunciado otras novedades, que podemos ver resumidas en un tweet de Kate Stark, tras una conversación con los desarrolladores de Fall Guys.

Interviewed the @FallGuysGame team & here’s some new info: – New season pass will be free

– Anti-cheat top priority

– Custom servers planned

– Colourblind mode & accessibility changes coming ASAP

– Cross platform planned

– Official merch coming

– Confirmed: It’s an apple — Kate Stark (@katestark) August 28, 2020

En dicho mensaje, además de confirmar que la segunda temporada de Fall Guys será gratuita, se mencionan otros puntos importantes. El primero, y muy esperado por la comunidad, es que la prioridad es poner en funcionamiento algún sistema para evitar los trucos. Y es que, desgraciadamente, cada día es más común ver una gelatina que cruza todo un escenario volando y, claro, haciéndose con victoria tras victoria. Cruzo los dedos por que la solución no se llame Denovo, y que el remedio no sea peor que la enfermedad, pero es indudable que es necesario acabar con los cheats lo antes posible.

Otro elemento en el que están trabajando, por lo que se deduce del mensaje, y que me hace especialmente feliz, son los servidores personalizados. Y es que jugar con hasta tres amigos en una partida de hasta 60 participantes está bien, es bastante divertido, pero llevo desde el primer momento, y ya lo comenté aquí, pensando con que lo verdaderamente divertido llegará de la mano de las partidas personalizadas con grupos de amigos. Y por lo que he podido ir constatando estas semanas, son muchos los jugadores de Fall Guys que piensan igual, y no pocos streamers lo demanda para poder jugar con sus comunidades.

En cuanto a las plataformas, afirman tener planificado el juego cruzado entre PC y PS4, mientras que a la pregunta sobre si Fall Guys llegará a Microsoft Xbox y Nintendo Switch, la respuesta es un muy, muy genérico «Quizá algún día». Dicho de otro modo, o no entra en sus planes, o quizá están trabajando en ello pero, al menos de momento, pretenden que sea una sorpresa. No obstante, parece ser más lo primero que lo segundo.

Próximamente llegarán también mejoras de accesibilidad y un modo gráfico para personas daltónicas (algo muy importante, dado el peso que tiene el color en el diseño del juego). Todos los avances en este sentido son siempre más que bienvenidos, y que los desarrolladores de Fall Guys sigan avanzando en este sentido me parece digno de destacar.