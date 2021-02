Fall Guys llegará a Nintendo Switch y Xbox este verano

El fenómeno indie Fall Guys por fin está más cerca de llegar a las consolas, en concreto, a las consolas a que faltaba por llegar, Nintendo Switch y Xbox en sus diferentes versiones, pues los usuarios de PlayStation 4 pueden disfrutar del juego desde su lanzamiento el pasado verano.

Así, de verano a verano y tiro porque me toca, Fall Guys: Ultimate Knockout, tal es el nombre oficial de este título, se expandirá a las principales plataformas de juego a partir del verano que viene, según se ha dado a conocer en los últimos días. La excepción -y la incógnita que la acompaña- está en el segmento móvil, del que hace tiempo que se lleva hablando sin terminar de concretarse.

Lo cierto es que es extraño que el juego Mediatonic y Devolver Digital vaya a tardar tanto en alcanzar otras costas, aunque tampoco nadie podía prever un éxito inmediato que, apoyado por las retransmisiones en Twitch, lo ha elevado a uno de los más jugados en los últimos meses. ¿Aguantará Fall Guys el tirón? Todo parece indicar que sí, pero su incidencia en Twitch ya no es la que era.

You dropped this 👑

Fall Guys is landing on Xbox Series XIS and Xbox One this summer. pic.twitter.com/HURkTEhhcU

— Xbox (@Xbox) February 18, 2021