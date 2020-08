Fall Guys para móvil: ¿existe o va a existir?

Apenas si han pasado dos semanas de su lanzamiento en PC y PS4, y ya son varias las personas que me han preguntado si hay versión de Fall Guys para móvil. Y en realidad es una pregunta bastante lógica y por varias razones, y para hacer el asunto aún más divertido, la pregunta admite varias respuestas, dependiendo de si la conjugamos en presente, en futuro inmediato o un poco más a largo plazo. Veamos, punto por punto, respuestas y razones a tan popular duda estas últimas semanas.

Con respecto a si a día de hoy existe una versión de Fall Guys para móvil, la respuesta es no. Aunque a este respecto quiero aclarar que me refiero a una versión oficial, es decir, que venga de Mediatonic y/o Devolver Digital, desarrollador y distribuidor respectivamente, o que al menos cuente con una licencia oficial para trasladar a las patosas gominolas andantes a los smartphones. De manera no oficial, sí que hay desarrollador que, con más pena que gloria, están intentando hacer una versión libre del juego… o múltiples scams para intentar engañar a los usuarios. Mediatonic ya avisó de ello a través de su cuenta de Twitter

Fall Guys is only available on PC & PS4

If you see any ads for a mobile version they are scams

a) They’re literally playing a video and pretending to play it

b) There’s literally a mouse cursor on the screen

c) I don’t want to live on this planet anymore

d) Yeet me into the sun pic.twitter.com/ZKfw5gVaqW

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 17, 2020