A la reciente presentación oficial de los nuevos Microsoft Surface Laptop Go y las nuevas configuraciones para el Surface Pro X basado en ARM, podrían sumarse pronto otros anuncios bastante interesantes. Y es que la propia Microsoft ha anunciado de manera algo más sigilosa la llegada de algunos accesorios y periféricos que acompañarán a estos nuevos dispositivos, centrándose en la movilidad y la conectividad inalámbrica.

En primer lugar nos encontramos con el nuevo Microsoft Designer Compact Keyboard, un teclado habilitado para Bluetooth que ofrecerá una impresionante batería con una autonomía de hasta dos años, además de una conectividad mejorada que nos permitirá conectarlo y cambiar entre hasta tres dispositivos de manera simultánea, y que llegará bajo un precio de 69,99 dólares. Aunque si lo único que necesitamos es el añadido del teclado numérico, también podremos encontrar el Microsoft Number Pad, que también respaldado por una conectividad inalámbrica a través de bluetooth, reducirá su precio hasta los 24,99 dólares.

Pasando al siguiente periférico, otro de los básicos para ordenadores, se presenta el nuevo Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse, que basándonos en su propio nombre, apunta a una reversión inalámbrica del ya disponible Microsoft Ergonomic Mouse con cable. Así pues, se espera un ratón de diseño ergonómico que incluirá una pequeña curvatura en su lateral para mejorar el reposo natural del pulgar, junto con dos botones adicionales personalizables. Pero sin duda las buenas noticias llegan con su precio, que aunque ligeramente superior al del modelo original, apenas aumentaría hasta los 49,99 dólares, manteniéndose como una opción bastante asequible e interesante.

Por último, y quizás el más interesante, nos llega un nuevo adaptador de pantalla inalámbrico Miracast con soporte de reproducciones hasta los 4K. Y es que los adaptadores de pantalla inalámbricos se han convertido en uno de los complementos favoritos para los usuarios de portátiles y tabletas, permitiéndonos conectar de manera sencilla nuestros dispositivos a cualquier pantalla de gran tamaño, tales como los televisores inteligentes. Si bien en este caso no se ha dado a conocer el nombre final del producto, sí que se ha adelantado ya su precio, que ascenderá hasta los 69,99 dólares.

Por desgracia, por el momento la compañía no ha querido compartir ninguna imagen para ninguno de estos productos, sin haberse actualizado tampoco sus páginas de producto en la web oficial. No obstante, el hecho de ya conocer sus detalles principales e incluso sus precios de lanzamiento, no hace más que darnos una impresión de que serán presentados de manera inminente.