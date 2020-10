Mario Kart Live: Home Circuit meterá las carreras literalmente en nuestra casa

Presentado por primera ver hace un mes, el último Nintendo Direct nos dejó con una sorprendente y cuantiosa cantidad de nuevos detalles sobre Mario Kart Live: Home Circuit, la próxima entrega de este spin-off de Super Mario que sustituirá las carreras digitales con un novedoso sistema de “realidad mixta” en el que karts y circuitos cobrarán la vida dentro de nuestra casa y consola.

Dado que estaremos jugando y viendo todo a través de la Switch, este juego no se limitará a simplemente ver y esquivar los objetos del mundo real. Aquí es donde entra la parte divertida, con el uso de una Realidad Aumentada que superpondrá a nuestros oponentes, obstáculos virtuales, armas y refuerzos como en el juego real.

Pero no sólo eso, ya que todo lo que le suceda a nuestro kart en el juego, también le sucederá al kart en la vida real. De esta manera, podremos ver tanto el uso de las setas de velocidad, como el impacto de las conchas, los plátanos y hasta los propios efectos de los escenarios, con pérdidas de control al conducir sobre el hielo o la ralentización al enfrentarnos a las fuertes tormentas de arena.

No obstante, aunque también contaremos con una gran cantidad de accesorios para personalizar a ambos personajes y karts, a diferencia de las entregas normales del juego, estos cambios no ofrecerán ninguna ventaja real dentro del juego tales como más velocidad o la capacidad de planear, y es que aunque existirá esta integración entre lo real y lo digital, no hay que olvidar las limitaciones lógicas con las que se enfrenta nuestro kart.

¿Cómo funciona Mario Kart Live: Home Circuit?

Como una de las propuestas más innovadoras de Nintendo, lo primero que nos llama la atención de Mario Kart Live: Home Circuit es el hecho de que vendrá acompañado de un pequeño kart teledirigido equipado con una cámara, que será el encargado de mostrarnos la vista en «tercera persona» de nuestro coche durante las carreras, así como los propios escenarios de nuestra casa. Una experiencia que se completará a través de nuestra consola, donde se sumará el resto de la interfaz del juego.

Por otra parte, el diseño de los recorridos también correrá de nuestra parte, mediante el uso de cuatro puertas de cartón y plástico (que nos recuerdan bastante a los accesorios de Nintendo Labo) provistas en cada kit, y que deberemos distribuir en un espacio de entre 3 x 3,6 metros y una máxima amplitud de 4,5 x 4,5 metros.

Una vez hecho esto, tan sólo tendremos que conducir el kart a través de la habitación, creando el patrón de la pista que deseemos y pasando por debajo de cada una de las puertas para ir registrando los puntos de control hasta la meta. Así, cuando regresemos a la ubicación inicial, el juego dibujará automáticamente la forma del circuito.

En cuanto a la jugabilidad, volveremos a encontrar algunas diferencias con respecto a la serie principal, acercándose más al propio Mario Kart Live para móviles, eliminando todos los controles de la velocidad o el manejo.

Además, dado que la pista no cambiará a menos que elijamos rehacerla tras cada carrera, la dificultad y re-jugabilidad se centrará en ir agregando pequeñas variaciones sobre la misma, con distintos desafíos de copa, o el cambio de los entorno y obstáculos dentro del juego.

Disponibilidad y precio

Mario Kart Live: Home Circuit se podrá encontrar y descargar gratis directamente desde cualquier Nintendo Switch a partir del próximo 16 de octubre, pero no podremos jugar sin uno de estos karts de juguete, cuyo precio ascenderá hasta los 99 dólares para cada modelo, limitados actualmente a los protagonistas principales: Mario y Luigi. Si bien no se esperan cambios de precios, lo que sí que parece ya una realidad es que esta familia de teledirigidos irá en aumento con el tiempo, trayendo al resto de icónicos personajes a nuestro hogar.

Y es que cabe mencionar que, si bien el planteamiento de Mario Kart Live: Home Circuit está centrado principalmente en el modo de carreras para un solo jugador, también podremos competir de manera local contra hasta tres amigos o familiares, eso sí, dependiendo de que estos traigan su propia consola y kart.