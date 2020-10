Pese a su enorme salto técnico, parece que la nueva generación de jugadores esté gafada. Y es que la temporada de desdichas de 2020 parece no tener fin, con problemas de unidades para las nuevas consolas de Sony y Microsoft y las tarjetas gráficas RTX 3000 de NVIDIA para PC.

Según Tom’s Hardware, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, acaba de admitir que la demanda de tarjetas gráficas superará la oferta de la compañía al menos durante todo lo que resta de año. Unas declaraciones que coincidirían con las últimas concedidas durante la conferencia GTC, en la cual la compañía ya hablaba de cómo la demanda de ambas tarjetas se había disparado.

Aunque desde NVIDIA esperan que esta situación «empeore» todavía más, con un aumento todavía mayor junto con la llegada de la temporada de compras navideñas. Y es que según afirma el Huang, las nuevas GPUs Ampere tienen un problema de demanda, pero no un problema de oferta.

«El problema de la demanda es que es mucho mayor de lo que esperábamos, y realmente esperábamos mucho […] no se ha visto un fenómeno como este en más de una década de informática, remontando a los viejos tiempos de Windows 95 y Pentium, cuando la gente estaba loca por comprar estas cosas. Es un fenómeno que no habíamos visto en mucho tiempo y simplemente no estábamos preparados para ello. Incluso si supiéramos de toda la demanda, no creo que sea posible haber aumentado tan rápido.»

No obstante, gran parte de toda esta demanda ha llegado de manos de los especuladores y los mineros, que acapararon una parte importante del stock con el uso de bots. Por su parte, NVIDIA ya ha asegurado que en sus próximos reabastecimientos, además de revisar manualmente los pedidos, sus portales ofrecerán una mayor seguridad y limitación frente al acceso de compras automatizadas.

Tras el primer traspiés de las RTX 3080, la compañía se disculpó de antemano por los pedidos anticipados de las RTX 3090, sabiendo que no podría satisfacer la demanda debido a la oferta limitada que tenía el día del lanzamiento, llegando incluso al extremo de haber retrasado el lanzamiento de las RTX 3070 para tratar de abastecerse en mayor medida antes de comenzar a venderla, y evitar así repetir este caótico escenario de pedidos y desilusiones. De hecho, ya han prometido que trabajarán junto con sus socios fabricantes para aumentar su suministro en las próximas semanas.

¿Merece la pena comprar una RTX 3080?

Ampere es una arquitectura que marca un salto generacional muy grande frente a Turing, tanto a nivel de rendimiento bruto en general como en rendimiento especializado en trazado de rayos e inteligencia artificial, gracias a los núcleos RT de segunda generación y a los núcleos tensor de tercera generación.

Y es que aunque de manera previa a la presentación oficial de las GeForce RTX 3080 se hablaba de un conteo total de 4.352 shaders con la posibilidad de llegar a doblar los motores de trazado de rayos, algo que al final no se ha cumplido, al contrario de lo que cabría pensar, nos ha dejado con una de las mejores tarjetas gráficas disponibles actualmente en el mercado, tal y como podéis ver en detalle en nuestro último análisis.