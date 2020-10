La GeForce RTX 3080 ha marcado un importante punto de inflexión. Como ya dije en su momento cuando tuve la oportunidad de analizarla, creo que nadie se esperaba un salto tan importante tanto en términos de potencia bruta como de rendimiento en trazado de rayos, y mucho menos que NVIDIA fuese capaz de lanzarla a un precio más bajo que el que tuvo la RTX 2080 en el momento de su lanzamiento.

Sé que NVIDIA ha tenido que afrontar un lanzamiento difícil debido a la compra masiva por parte de mineros y de sujetos que intentan hacer su agosto revendiendo dichas tarjetas gráficas. También estoy al tanto de que los modelos personalizados de algunas ensambladoras están teniendo problemas de estabilidad, pero todo esto no cambia el hecho de que la GeForce RTX 3080 ofrece un excelente valor en relación precio-rendimiento, y es, sin duda, la mejor solución gráfica que existe dentro de su rango de precios.

A nivel interno, la GeForce RTX 3080 utiliza el núcleo gráfico GA102, un movimiento que nos cogió a todos por sorpresa, incluida la propia AMD. Me explico, en las últimas generaciones, NVIDIA ha utilizado los núcleos gráficos serie XX-104 en sus GTX 1080 (GP104), y también en las RTX 2080 y RTX 2080 Super (TU104). Con eso en mente, es fácil entender por qué esperábamos que la GeForce RTX 3080 utilizase el chip GA104.

Los chips serie XX-102 se reservaban a los modelos tope de gama. Por ejemplo, la GTX 1080 Ti utiliza el núcleo gráfico GP102, y la RTX 2080 Ti monta el chip TU102. La GeForce RTX 3080 ha roto esa tendencia, ya que utiliza el mismo núcleo gráfico que la RTX 3090, aunque con un evidente recorte a nivel de unidades SM.

Según nos cuentan desde VideoCardz, varias ensambladoras aseguran que NVIDIA logró engañar a AMD con ese cambio de estrategia. La compañía de Sunnyvale creía que la RTX 3080 iba a utilizar un chip GA104 y que su rendimiento sería, por tanto, similar al de la RTX 3070. Esto no solo tiene sentido, sino que además encaja con las informaciones que habíamos visto anteriormente, en las que se daba por hecho que la Radeon RX 6000 tope de gama, basada en RDNA 2, tendría 5.120 shaders y que estaría un poco por encima de la RTX 2080 Ti.

AMD enfocó su estrategia con la arquitectura RDNA 2 de una manera interesante, pero errónea, ya que esperaba que NVIDIA lanzase una RTX 3080 con unas especificaciones similares a las de la RTX 3070, y con un precio mucho más elevado. Esto le permitía tener una baza importante al competir de nuevo en la mitad superior de la gama alta, y ofrecer un valor precio-prestaciones mucho más interesante, pero el cambio de estrategia de NVIDIA la descolocó por completo.

Imaginamos que AMD habrá tenido que improvisar sobre la marcha para sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, pero la verdad es que no tiene muchas opciones. Ahora mismo lo único realmente interesante que se me ocurre es que ajuste precios al máximo y que nos sorprenda con una generación de tarjetas gráficas con un valor precio-rendimiento perfectamente equilibrado.

Esta información proviene, según VideoCardz, de varias ensambladoras de primer nivel. No ha sido confirmada oficialmente, pero tiene un alto grado de credibilidad.

Os recuerdo que AMD presentará su arquitectura RDNA 2 el 28 de octubre. No puedo evitar traer a colación algo interesante antes de terminar este artículo, y es que resulta curioso que NVIDIA haya decidido retrasar el lanzamiento de la RTX 3070 al 29 de octubre, justo un día después de la presentación de la nueva generación de tarjetas gráficas de AMD. ¿Nos darán los de verde alguna sorpresa? Lo veremos.

— VideoCardz.com (@VideoCardz) October 6, 2020