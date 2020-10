Puesto a disposición por primera vez durante el pasado mes de mayo, después de varios años de desarrollo y una buena suma de miles de dólares, el lanzamiento de Crucible no logró cumplir con las expectativas de los jugadores. Y es que pese a que la premisa, los gráficos y la jugabilidad apuntaban bien, la experiencia general no terminaba de funcionar como debería.

Unas presiones que llevaron a que la compañía admitiese que lanzó el juego antes de que estuviera listo, y lo devolviese a una fase de beta cerrada en julio, la cual finalmente, se convertirá en su última etapa. Y es que Amazon acaba de confirmar la cancelación oficial de Crucible. Según ha compartido el propio equipo de desarrollo en una publicación de su blog: “Apreciamos mucho la forma en que nuestros fanáticos se han unido en torno a nuestros esfuerzos, y nos encantó ver sus respuestas a los cambios que hicimos en los últimos meses, pero finalmente no vimos un futuro saludable y sostenible por delante (para) Crucible”.

Si estás en la versión beta cerrada, aún podrás jugar el juego de alguna forma durante un tiempo. Los desarrolladores organizarán una prueba de juego final junto con un evento especial para la comunidad, pendiente de confirmar su fecha y contenidos durante las próximas semanas. La compañía también dice que ofrecerá reembolsos completos para todos aquellos que hayan realizado cualquier compra relacionada con el juego.

Sólo una piedra en el camino

No obstante, esta no es la única toma de contacto de Amazon en el mundo del gaming, con otros títulos ya adelantados como Pac-Man Live Studio, una versión del clásico arcade que se podrá jugar directamente en Twitch, o su otro proyecto de grandes dimensiones en desarrollo, New World. Y es que de hecho los desarrolladores de Crucible se quedarán bajo el servicio de Amazon, trasladándose ahora a reforzar las líneas de otros títulos.

Por último, cabe recordar el reciente anuncio de su propio servicio de juegos en la nube, Amazon Luna, que tras los últimos detalles revelados a finales del mes pasado, y pese a tratarse por el momento de meras conjeturas y rumores, apunta a un lanzamiento muy cercano dentro de los últimos meses de este año o comienzos de 2021.