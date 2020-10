Si eres usuario ya te habrás enterado y si no lo eres te lo contamos ahora mismo: ya puedes escuchar tus podcast en Deezer… con muchos peros, advertimos en el titular. Y es que la plataforma francesa de música a la carta ha estrenado finalmente su sección de podcast en España, pero de manera un tanto torpe.

Si por alguna casualidad no conoces Deezer, ahí va una somera presentación: se trata de la alternativa más potable que existe a Spotify. Es básicamente lo mismo, por lo que si conoces Spotify, poco más hay que añadir: como aplicación es muy similar, el catálogo es prácticamente el mismo y el precio y las condiciones también son iguales tanto si lo usas en PC a través de la aplicación web, que es bastante mejor a nivel de diseño y funciones que Spotify, como si lo haces desde las aplicaciones móviles.

La principal diferencia entre Deezer y Spotify es que la que nos ocupa ofrece, por ejemplo, letras y modo karaoke incluso en su plan gratuito, además de disponer de un plan ‘extra-premium’ para escuchar la música sin pérdida de calidad, es decir, sin compresión. Por lo demás, cabe repetir, es exactamente lo mismo que Spotify, incluyendo las limitaciones en el plan gratuito según el dispositivo que estés utilizando, el precio de suscripción, etc. temáticas

Otra diferencia entre Deezer y Spotify era la sección de podcast, pero eso se acaba de resolver… en parte. Y aunque no es una novedad del servicio como tal, no hace mucho que estaban en ello y finalmente ha llegado esta función a España.

Podcast en Deezer

La integración de los podcast en Deezer es impoluta: lo advertirás conforme entres en la aplicación, no solo porque la propia aplicación te avisará, sino porque verás una nueva sección llamada ‘shows’, donde figura todo el catálogo de programas disponible. El catálogo, por cierto, es uno de los peros.

Porque mientras que en Spotify se encuentra una inmensa colección de podcast, en Deezer es ostensiblemente menor: lo que más abunda son los programas de radio de las principales cadenas españolas, aunque hay un poco de todo, repartido en categorías con las temáticas más comunes: sociedad, humor, política, historia, tecnología, ciencia, espiritualidad… Lo más llamativo, sin embargo, es que faltan programas muy conocidos.

Por ejemplo, hay programas de Cadena Ser u Onda Cero, pero no están todos, solo unos pocos; y no hay nada de otras cadenas como RNE o Cope, no digamos ya de autonómicas como Catalunya Ràdio. O, al menos, yo no he podido encontrarlo. Todas estas cadenas nacionales y muchas más están, eso sí, pero para escucharlas en directo, otra de las funciones que incluye Deezer, pero sin opción para añadirlas a favoritos o algo similar.

Lo curioso es que entras en las diferentes categorías y te encuentras con programas en inglés, en portugués… Un sinsentido, no porque estén y se pueda acceder a ellos, que siempre es de agradecer, sino por la falta de material en los idiomas de España. Y mientras que se echa de menos podcast muy populares, hay otros -también muy populares- pero exclusivos por ejemplo de iVoox, de manera que estar están, pero como si no lo estuvieran, porque solo puede escuchar un fragmento de cada uno.

Y sí, Deezer también tiene podcast exclusivos, pero ninguno producido en España por el momento, por lo que tampoco resulta muy atractiva su oferta. Hay alguno en español, pero la mayoría son en inglés y sobre todo en francés. Y, ojo, porque cuando digo la mayoría, me refiero a todas las categorías: cuando entras a ver todos los programas disponibles, hay un pequeño puñado en castellano y lo demás está en otros idiomas.

En resumen, la llegada de los podcast en Deezer es más que bienvenida y su implementación a nivel de diseño y usabilidad es impecable, con funciones tan interesantes como mantener el punto de reproducción entre escuchas y dispositivos, activar alertas para cuando hay novedades o permitir descargar capítulos para escucharlos sin conexión incluso en el modo gratuito. Pero el batiburrillo de contenidos es inexplicable y queda muy lejos de lo que ofrece Spotify, por citar la alternativa más obvia.

La experiencia general de los podcast en Deezer es, por lo tanto, muy deficiente, porque si todo está bien hecho pero no encuentras lo que quieres escuchar… Esa es otra, claro: al igual que Spotify, Deezer no permite añadir podcast mediante una URL, cercenando la libertad más básica del formato y el medio desde que existe. Este es un peligro que, por cierto, nada tiene que ver con que los creadores vean recompensado su trabajo.