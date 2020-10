Hace apenas unas horas Sony revelaba algunos detalles en profundidad sobre cómo será la retrocompatibilidad de PS5 con sus versiones anteriores, con el anuncio de una lista muy corta de los juegos de PS4 que no se podrán reproducir en PS5, además de la confirmación de qué accesorios de PS4 funcionarían con el nuevo hardware. Sin embargo, parece que estos juegos no estarán del todo fuera de nuestro alcance, ya que la compatibilidad directa no será la única forma en la que podremos jugar a nuestros viejos títulos.

En una publicación en el Blog de PlayStation donde Sony cubre la compatibilidad con versiones anteriores de PlayStation, hay una sección interesante sobre Remote Play: «Sí, se admite el uso a distancia de PS4 a PS5 y la transmisión de PS Now«. Y es que resulta que se podrá transmitir juegos desde cualquier PS4 utilizando la función Remote Play de Sony, no sólo para aquellos títulos en formato físico, sino de todo el catálogo digital y el servicio de suscripción de la compañía.

No obstante, cabe mencionar que estas retransmisiones no sólo no harán uso de la nueva función Game Boost de PS5 (que ofrecerá una optimización y velocidades de cuadro más altas, traduciéndose en una experiencia de juego más estable) sino que estarán sujetos a la propia conexión de Internet, por lo que podríamos llegar a sufrir problemas de calidad o fluidez dependiendo de la velocidad de nuestra conexión u otros problemas de red.

Sin contar el hecho añadido de que tendríamos que mantener en uso ambas consolas al mismo tiempo para para acceder a Remote Play, ya que la propia PS5 será suficiente para jugar a la gran mayoría de juegos de PS4.

Aún así, cualquier jugador que se esté planeando actualizar de PS4 a PS5, podrá aprovechar estas ventajas del Remote Play para ahorrar parte del aparentemente no tan extenso espacio disponible en la SSD.