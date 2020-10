Vivaldi 3.4 presenta Vivaldia, ¿un juego retro dentro de un navegador (y más novedades)?

Ya está disponible Vivaldi 3.4, la nueva versión del navegador para PC y Android y me temo que voy a repetirme, pero de todas las novedades que trae, la menos interesante es la que intentar vender: un juego retro que… bien, es curioso, pero no deja de ser un añadido superfluo para una aplicación de su categoría, máxime cuando vivimos en una época en la que si hay algo que no falta, son juegos por doquier para cualquier plataforma y circunstancia.

Lo comentaba con el lanzamiento de la anterior versión de Vivaldi, en la que el «modo pausa» se llevó casi todos los titulares, a pesar de no tener sentido alguno, o muy poco en el mejor de los casos. Pues bien, sucede lo mismo con Vivaldia, y es que a fin de cuentas estamos hablando de un juego similar al del dinosaurio de Chrome, un runner que, eso sí, resulta mucho más atractivo en lo que a gráficos y jugabilidad respecta.

Vivaldia está disponible tanto para PC como para Android sin la necesidad de conexión e incluso puede jugarse con mando. El lanzador del juego está bien visible en la página de nueva pestaña o a través de la URL interna «vivaldi://game», en el caso de que quieras quitarlo de en medio (vía menú contextual, ¡gracias!) pero te apetezca echar una partida de vez en cuando. Han publicado hasta un tráiler de Vivaldia, que puedes ver a continuación.

En resumen, el juego es curioso y les sirve para garantizarse un poco de eco en los medios, que siempre viene bien, pero más allá de eso es un complemento intrascendente para un navegador web. Afortunadamente, no es lo único que trae esta versión.

Lo bueno de Vivaldi 3.4

Porque Vivaldi va de funcionalidad y este lanzamiento no pierde de vista este objetivo. Si en su versión 3.1 una de las novedades fue la posibilidad de editar el menú de la aplicación, algo que critiqué ligeramente porque podían haberse fijado antes en el menú contextual, mucho más utilizado y bastante recargado… La opción ha llegado a Vivaldi 3.4 y se encuentra en la misma sección de ajustes.

Este cambio es muy interesante porque permite editar no solo el menú de la aplicación y el contextual en páginas web, sino casi todos los menús del navegador, adaptándolos a las necesidades del usuario -este es el foco de Vivaldi, no lo olvidemos- quitando, añadiendo y reordenando opciones, e incluso añadiendo opciones personalizadas no disponibles por defecto.

Otra novedad de Vivaldi 3.4 es la opción de recargar pestañas automáticamente en intervalos de 1, 2, 5, 10 y 30 minutos, a la cual puedes acceder directamente desde el menú contextual de las pestañas; aunque también se puede hacer con comandos por segundos. ¿No te interesa esta característica? Vas a la configuración de los menús y la quitas. La única pega de estas novedades es que las opciones no están del todo traducidas.

Y una más, que se había hecho esperar, pero que ya está aquí, mejorando notablemente la funcionalidad de los marcadores visuales: si en la anterior versión se añadió la opción de arrastrar y soltar los marcadores del acceso rápido dentro de carpetas, ahora es posible crear carpetas arrastrando y soltando un marcador encima de otro.

Otros cambios de Vivaldi 3.4 incluyen la opción de realidad capturas de pantalla y adjuntarlas a una nueva nota, elegir un nuevo avatar para cuentas para perfiles no sincronizados y mejoras de gestión de la vista de mosaico mediante los comandos rápidos.

Todo esto va para la versión para PC (Linux, Mac, Windows) del navegador, pero Vivaldi 3.4 también ha llegado a Android con «un diseño mejorado de los marcadores rápidos donde puedes ver y elegir entre diferentes diseños en la página de inicio», así como «mejoras de diseño en todos los ámbitos, incluidos iconos en todos los elementos del menú». Y Vivaldia, of course.