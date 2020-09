Vivaldi 3.3 llega con novedades interesantes: todas, menos la que venden

Vivaldi 3.3 es la nueva versión de este cada vez más popular navegador para usuarios avanzados, y como suele ser habitual con cada lanzamiento, son varias las novedades de interés que trae. Lo que no está tan claro es la prioridad que dan sus desarrolladores a unas y otras, lo que puede terminar suponiendo -o al menos, dando la sensación- de pérdida de tiempo y esfuerzo en tonterías.

Vaya por delante que si aún no has probado Vivaldi y eres un usuario hardcore del navegador web, tienes que hacerlo, porque a diferencia de los varios derivados de Chromium que se asoman a la sombra de Chrome, Vivaldi está repleto de funcionalidades realmente prácticas. Su problema es ese, sin embargo: utilidad mezclada con relleno sin sentido. Y no es la primera vez que tropiezan con la misma piedra.

Por ejemplo, de Vivaldi 3.3 destacan un nuevo «modo pausa» que básicamente consiste en una opción con la que «desconectar del ajetreo de Internet» y centrarte en el uso de otras aplicaciones o de lo que llaman «el mundo real»: un botón -o atajo de teclado- que bloquea toda la navegación, vídeo y audio incluido, y muestra una pantalla en blanco sin ningún tipo de actividad. Así lo explican:

«A partir de ahora podrás tomarte descansos y pausar tu actividad online para centrar tu atención en cualquier otra tarea.

El modo pausa detiene todo el audio y vídeos HTML, y oculta las pestañas, paneles, y resto de contenido, mostrando una pantalla vacía.

Con el navegador pausado podrás interactuar con el mundo real: hablar con tus compañeros, amigos o familia, hacer una llamada, apuntar en un papel las ideas que te acaben de venir a la mente, hacer un poco de ejercicio, cerrar los ojos unos minutos o disfrutar de un café tranquilo.

Cuando estés listo para continuar, puedes retomar tu actividad desde el mismo punto donde la dejaste. Dale a Play para reactivar el navegador: volverán a escucharse los audios y vídeos que estuvieras reproduciendo, y reaparecerá el resto del contenido.»

Quizás se me escape algo y tenga que disculparme de lo que voy a decir ahora, pero hace mucho que no leía una estupidez de este nivel. Señores de Vivaldi: hace mucho que existe ese botón no solo para los navegadores web, sino para cualquier aplicación. El botón de cerrar, sí; y si no, el botón de minimizar. Cualquiera de los dos sirve para el mismo propósito y todo el mundo lo sabe.

Por supuesto, esta no es la única novedad de Vivaldi 3.3 y, de hecho, es la menos interesante de todas, aunque sea la que destaquen. Les pasó igual con una función de integración con luces LED que solo cuatro gatos van a usar; o con una más reciente que permite editar el menú principal del navegador, que se usa de vez en cuando, en lugar de hacerlo con el sobrecargado menú contextual, que se usa mucho más.

Lo bueno de Vivaldi 3.3

Pero sí, Vivaldi 3.3 trae otras novedades más apetecibles por lo práctico como una nueva opción para personalizar el tema del modo privado; un nuevo estilo que resalta el nombre del dominio en la barra de direcciones atenuando el resto de la URL y que se combina con la selección de partes de la URL pulsando la tecla de Control; o la opción de bloquear una página completa con el bloqueador de rastreadores integrado en el navegador. Esto sí son mejoras.

Y una más para terminar a la que apenas le dedican un par de líneas, pero que desde luego es mucho más interesante que el modo pausa ese: la posibilidad de arrastrar y soltar los marcadores del acceso rápido dentro de carpetas; una función que se echaba en falta -hay detalles como este en los que Opera sigue por delante de Vivaldi- y que por fin han implementado.