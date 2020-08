Dino Swords: el juego del dinosaurio de Chrome se revoluciona

Si usas el navegador de Google y alguna vez te has quedado sin Internet lo conoces, y es que el juego del dinosaurio de Chrome es todo un clásico con el que amenizar cualquier caída de la conexión ocasional, a la espera de que la página de turno se cargue. Es, de hecho, un huevo de pascua tan sencillo como simpático del que todos hemos disfrutado en algún momento.

Y si tú no lo has hecho, si no has reconocido la imagen de cabecera al instante, es que has tenido la suerte de no quedarte nunca sin conexión a Internet mientras navegabas, o que nunca has usado Chrome, lo cual atendiendo a la cuota de mercado del navegador, es casi inverosímil. Pero puede pasar y ahí están los incondicionales de Firefox para demostrarlo.

Sea como fuere, la mayoría conocerá el juego del dinosaurio de Chrome e incluso lo habrá jugado en alguna ocasión, por lo que sabrá que por más simple que sea su planteamiento, la dificultad que entraña saltar en el momento oportuno mientras la velocidad se acelera y los obstáculos se suceden, supone un verdadero reto. Pero se le podía dar una vuelta de tuerca y eso es lo que han hecho unos aficionados.

El juego del dinosaurio se revoluciona

Dino Swords es esa vuelta de tuerca al juego del dinosaurio de Chrome, y es que lo del saltar no se va a acabar, pero sí se va a aderezar con todo tipo de armas e ítems con los que potenciar la partida. De hecho, en eso consiste el juego: en completarlo habiendo conseguido y utilizado todo el arsenal disponible.

El juego del dinosaurio muta con Dino Swords y además de saltar los obstáculos, podrás destruirlos con espadas, estrellas ninja, martillos, arcos, armas de fuego… incluso con la ayuda de helicópteros que bombardearán todo lo que te llega por delante. Por poder, también podrás alterar la velocidad del juego tomando drogas o fumándote un cigarrillo.

«Todos hemos jugado el juego Dino en Chrome, y no sé ustedes, pero por nuestra parte, siempre tuvimos estas ideas divertidas sobre cómo se podía modificar, así que decidimos hacerlo», comenta uno de los creadores a The Next Web. «Además, cualquier cosa que podamos tomar de una gran empresa (como Google) y trastear con ella lo haremos».

Entra en Dino Swords y prueba suerte porque este no es el juego del dinosaurio típico y vas a tener que utilizar muchos más botones aparte del único que se necesita para jugar al original. Además, puedes jugarlo desde cualquier navegador, lo cual no deja de tener su aquel.