Halloween en Steam: unas rebajas que dan mucho miedo

Como cada año, y a medida que se acerca el Día de todos los Santos, el Día de difuntos o Halloween, como prefieras llamarlo, muchos servicios online se llenan de calabazas, telarañas, tonos oscuros y, claro, multitud de contenidos específicos para estas fechas. O, más concretamente, al modo en que son celebradas en múltiples culturas, en las que el recuerdo a los difuntos tiene, sin duda, un enfoque mucho más lúdico que otras.

Y uno de los eventos más esperados al respecto son, sin duda, las rebajas de Halloween de Steam, una tradición de Valve que, por estas fechas, rebaja sustancialmente el precio de una gran selección de juegos relacionados, en mayor o menor medida, con el miedo y el terror. Además, este año las rebajas de Halloween no solo consistirán en descuentos, ya que adicionalmente se realizarán algunos eventos con desarrolladores, además de ofrecer objetos de colección exclusivos de ese Halloween 2020.

Algunos de los títulos más destacables de este Halloween de Steam son parte de la franquicia de Resident Evil, con descuentos cercanos al 80%, alguno de los episodios del muy, muy, muy estresante Five Nights at Freedie’s, clásicos como Shadow Man y Still Life 2 y otros títulos que, aunque menos conocidos, sin duda te proporcionarán momentos de auténtico terror.

Además, y aunque no son propiamente juegos de terror, Steam también ha incluido títulos de otros géneros, sobre todo de aventuras, en los que la tensión constante a la que te someten así como los sobresaltos y sustos ocasionales cuando ocurre algo que no esperas, también los convierten en una buena opción para Halloween.

A este respecto, sin duda la oferta más destacable es Doom Eternal, que durante estas rebajas tendrá un descuento de nada menos que el 50%, de modo que lo podrás comprar por 29,99 euros, en vez de los 59,99 euros que cuesta normalmente. Y tambien encontrarás un descuento del 30% en Control Ultimate Edition, que podrás comprar por 27,99 euros, frente a su precio normal, que es de 39,99 euros.

Entre los juegos rebajados aunque, eso sí, con solo un 10% de descuento (de 11,59 a 10,43 euros), se encuentra también Phasmophobia, el juego que durante esta semana (y desde finales de la pasada) le está robando protagonismo a Among Us en Twitch. Si no lo conoces, es un juego multijugador (ideal para cuatro personas, aunque también se puede jugar entre tres), en el que debes explorar en equipo diversos lugares tenebrosos en busca de criaturas sobrenaturales para documentar su presencia e identificar su tipo.

Aunque no es el primer año que Steam ofrece unas rebajas especiales de Halloween (ya te hablamos de la de 2019 y de las de 2018), parece que este año Valve ha decidido darle todavía más peso este año, reforzando las actividades alrededor de la promoción. Si te estás planteando comprar algún juego en la misma ten en cuenta, eso sí, que las rebajas de Halloween son más cortas que otros eventos de este tipo llevados a cabo por Valve en su tienda. El especial de Halloween concluirá el próximo 2 de noviembre a las las 19.00. Así que ya sabes, o te das prisa, o el mayor susto que te llevarás es volver a ver los precios normales de los juegos.

Más informacion: Steam