Netflix subirá sus tarifas en EEUU... ¿y también en España?

Por la razón que sea, parece que Netflix necesita mejorar sus cuentas, y están dispuestos a tomar cualquier medida para ello. Hace ya unas semanas, la empresa anunció que eliminaría, en Estados Unidos, los quince días de prueba gratuitos, pasando a ofrecer determinados contenidos de manera gratuita, del mismo modo en el que lo hace ya en España, así como otros posible métodos, y ahora, tal y como ya señalaban algunos analistas de mercado, próximamente subirá sus tarifas también en EEUU.

En concreto, y según la página de planes y precios recién actualizada de Netflix en su sitio de soporte, el plan estándar (el intermedio), que es el plan más popular del servicio, según los datos que da la compañía, pasará de 12,99 dólares 13,99 de cuota mensual. Del mismo modo, el plan premium también experimentará una subida de precio propio, pasando de 15,99 a 17,99 dólares al mes. El plan básico es el único que, al menos de momento, se mantiene sin subida de precio, y seguirá costando 8,99 dólares al mes.

Aunque en dicha página no se indica cuándo se aplicará el cambio, algunos medios que han contactado con Netflix han recibido como única respuesta que sus clientes de Estados Unidos verán el cambio reflejado en sus facturas en algún momento en los próximos dos meses. Así, tendría bastante sentido pensar que el cambio a las nuevas tarifas se acerque bastante al cambio de año, y no es descabellado pensar que sea un movimiento en previsión de posibles medidas de confinamiento en el país a consecuencia del coronavirus.

Sea como fuere, el precio de Netflix salvo en su modalidad básica, se va alejando cada vez más de los 10 dólares y, también de algunos de los servicios con los que compite en Estados Unidos, como Disney+ y Hulu (la modalidad sin publicidad). Es en este contexto en el que se entiende que mantengan la cuenta básica sin subidas de precio, pues de lo contrario podrían exponerse a que muchos usuarios de la misma se planteen dar el salto a otro servicio.

Al menos de momento, las tarifas de Netflix en España no se han modificado, y los planes se mantienen en 7,99, 11,99 y 15,99 para el básico, el estándar y el premium respectivamente. No obstante, y dado que hablamos de una multinacional que suele actuar de manera global, no resultaría una sorpresa que en las próximas semanas o, más probablemente, en unos pocos meses, sepamos de una subida en las tarifas. No obstante, no me sorprendería demasiado que, de darse, el plan básico sí que suba hasta los 8,99, equiparando su precio con el plan básico de HBO.

No obstante, y teniendo en cuenta que su gran volumen de producción propia no termina de tapar el agujero que dejan las salidas de su catálogo de películas y series que pasan a otras plataformas, las subidas de precio no parecen el movimiento más inteligente para Netflix. Y lo digo siendo suscriptor desde hace años, me sigue pareciendo muy buen servicio, pero con alternativas mucho más económicas como Disney+ y Prime Video, una subida de precio podría ser justificable, pero quizá no tan fácilmente asumible.