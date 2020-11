Internet Archive conservará parte de Flash

Internet Archive, también conocido como archivepuntoorg. es uno de mis servicios favoritos de Internet. Empezó a ganar mucha popularidad gracias a The Wayback Machine, un archivo en el que podemos ver distintas versiones de una misma página web a lo largo del tiempo. ¿Alguna vez has querido ver, o recordar, el aspecto de Google en sus principios? Pues puedes ver aquí su aspecto en 1998. ¿Yahoo? Así era en 1997. Pero con los años ha crecido sustancialmente en tamaño y en funciones, convirtiéndose en el museo de Internet.

A día de hoy, es posible encontrar todo tipo de contenidos en Internet Archive, desde libros hasta software, pasando por vídeos, sonidos y, claro, webs. Y a este respecto hoy hemos sabido que, en su labor por preservar la historia de la red de redes, también van a conservar y, claro, permitir el acceso, a algunos elementos de páginas web basadas en Flash, una tecnología que como ya te hemos ido contando en los últimos años, y especialmente estos últimos meses, no llegará a 2021. Una despedida más que esperada y comprensible, pero que se lleva muchos recuerdos con ella.

Conscientes de ello, de la importancia que ha tenido Flash en la historia de Internet y, por lo tanto, en nuestras vidas (y si no, que se lo pregunten a cualquier persona cuya adolescencia coincidió con Habbo Hotel), Internet Archive ha decidido preservar parte de esos contenidos, concretamente algo más de 500 animaciones y juegos, que funcionarán gracias a Ruffle, un emulador de Flash desarrollado con Rust. Para que la experiencia sea más sencilla, Ruffle se añade a Emularity, la plataforma que emplea Internet Archive para que los usuarios puedan acceder a diversos tipos de contenidos, incluso software, directamente a través del navegador.

Puedes ver la colección de contenidos en Flash que han sido preservados en Internet Archive pinchando aquí. Eso sí, es fundamental que para ello emplees un navegador que sea compatible con WebAssembly, es decir Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge. Puedes encontrar más información tanto sobre la parte técnica de esta implementación, como leer un largo y nostálgico repaso a la historia de Flash en el blog de Internet Archive.

Y no, por si te lo estás preguntando, no será necesario el plugin de Flash para poder acceder a dichos contenidos, de eso se encarga Ruffle. Y es que el complemento dejará de estar disponible, por lo que de ser así, de necesitar el complemento, la medida tomada por Internet Archive no tendría sentido.

No termino de tener claro si esto es más un ejercicio de conversación, de nostalgia o, directamente, la versión digital del Síndrome de Diógenes. Sí que tengo que reconocer que, al leerlo, me he alegrado al saber que no todos los contenidos desarrollados en Flash se perderán. Luego me he preguntado si entraré alguna vez a probarlos y, siendo sinceros, no es demasiado probable. Pero, aún así, que se conserven elementos que, en su momento, fueron tan relevantes en Internet, pienso que es positivo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hace bien Internet Archive conservando estos contenidos?