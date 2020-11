Motorola Moto E7: gama de entrada con sensor de huella

Tras meses de rumores, y una estrategia de lanzamiento un poco peculiar, de la que hablaremos después, el Motorola Moto E7 ya es oficial. La compañía lo ha presentado y su llegada al mercado debería producirse en breve, si bien todavía no hay confirmación de todas las regiones concretas a las que llegará. Y si ayer hablábamos del Motorola Nio como un nuevo intento de Motorola de entrar en la gama alta, tras el pinchazo del Motorola Edge+, hoy hablamos de un dispositivo que se sitúa en el extremo contrario, como un dispositivo de gama de entrada con, eso sí, una prestaciones decentes para su categoría.

Decía antes lo de la peculiaridad de este lanzamiento, puesto que el Moto E7 era un secreto a voces desde que Motorola anunció el Moto E7 Plus. Y es que, ya que el apellido Plus suele indicar unas prestaciones por encima de su modelo base, lo normal habría sido que el E7 y el E7 Plus llegaran al mismo tiempo o, incluso, primero el Moto E7 y posteriormente el modelo Plus. Así, este orden de lanzamiento, que podría estar firmado por Tarantino, nos permitió especular sobre el hermano pequeño del Plus. Adicionalmente, se produjeron algunas filtraciones que nos permitieron imaginar por dónde iban los tiros.

Hoy ya podemos confirmar los detalles que te adelantamos hace algo más de un mes y, como esperábamos, si el Plus es un modelo de gama media, el Moto E7 es modelo de gama de entrada, de prestaciones modestas pero decentes, y que se ajusta bien al perfil de usuario con necesidades básicas y que no quiere hacer una gran inversión en su móvil. Y es que, como ya te dijimos en su momento, hablamos de un dispositivo barato, pero interesante.

El responsable de mover el Moto E7 es un MediaTek Helio G25 que se apoya en dos gigas de RAM y en 32 gigas de memoria, con un buen mordisco a la misma por parte del sistema operativo, que en este caso es Android 10. En cuanto a su pantalla, cuenta con un panel IPS LCD de 6,5 pulgadas con una resolución de 1.600 x 720 puntos. En cuanto a su conectividad, hablamos de un teléfono 4G/LTE con conexiones Bluetooth 5, WiFi 802.11 dual, conector USB y toma de auriculares.

En lo referido a sus cámaras, cuenta con una cámara principal formada por dos sensores, el principal de 48 megapíxeles y un segundo elemento de macro con dos megapíxeles. Su cámara frontal cuenta con un sensor de cinco megapíxeles y se encuentra centrada, en la parte superior de la pantalla, en una pequeña muesca.

Hay dos puntos especialmente destacables en el Moto E7. El primero es su batería, de 4.000 miliamperios. La clave, en este caso, es que su combinación con unos componentes, especialmente un SoC poco exigente, dan como resultado un teléfono con una autonomía muy aceptable, especialmente en su segmento de mercado. Y el otro detalle a destacar es su sensor de huella, un elemento habitual en la gama media y alta, pero que todavía no tiene demasiada presencia en la gama de entrada.

El Moto E7 llegará en primer lugar a varios mercados de Europa. No se ha confirmado si España estará entre ellos, pero dado que el Moto E7 Plus sí que está disponible en nuestro país, cabe esperar que este nuevo modelo también lo haga. Su lanzamiento en Europa es inminente, y pocas semanas después llegará a América Latina, Oriente Medio y Asia. Su precio será de 119,99 euros.

Más información: Motorola