La llegada de Call of Duty Black Ops Cold War ha generado mucha expectación, algo habitual cada vez que se estrena una nueva entrega de la conocida franquicia de acción bélica de Activision, aunque en esta ocasión está más que justificado, ya que se trata de un título de transición intergeneracional y cuenta, además, con soporte de trazado de rayos y DLSS 2.0.

Como ocurrió con Call of Duty Modern Warfare 2019, el trazado de rayos se ha vuelto a aplicar a la oclusión ambiental y a las sombras, lo que ha permitido mejorar en gran medida el realismo de esos dos elementos gráficos. Si os fijáis en la comparativa que aparece en el vídeo adjunto, os daréis cuenta de que las sombras generadas con trazado de rayos tienen un aspecto más natural y menos opaco, es decir, no presentan esa regularidad ni esos ángulos artificiosos que se aprecian en las secuencias con trazado de rayos desactivado.

Las sombras también interactúan entre sí de una forma mucho más realista, oscureciéndose y endureciéndose cuando entran en contacto con otras sombras. El resultado final es muy bueno, aunque es cierto que puede ser difícil de apreciar en algunas situaciones, y que tiene un impacto importante en el rendimiento, sobre todo cuando nos movemos en resolución 4K.

Antes de entrar a ver los resultados que ofrece el DLSS 2.0 en Call of Duty Black Ops Cold War quiero recordaros sus requisitos recomendados en PC para jugarlo en 1080p y calidad media. Si necesitáis más información, podéis encontrar un listado completo de requisitos siguiendo este enlace.

Windows 10 de 64 bits actualizado.

Core i5 2500K o FX 8350.

12 GB de RAM.

125 GB de espacio libre.

Tarjeta gráfica Radeon RX 470-Radeon R9 390 o GTX 970-GTX 1060 de 3 GB.



Call of Duty Black Ops Cold War: el 4K con trazado de rayos es un paseo gracias al DLSS 2.0

Fijaos ahora en el segundo vídeo, donde tenemos una comparativa de rendimiento de Call of Duty Black Ops Cold War funcionando en resolución 4K con calidad máxima y trazado de ratos activado sobre una RTX 3080. Si no activamos el DLSS 2.0, la tasa de fotogramas por segundo se reduce de forma notable hasta llegar, en algunos casos, hasta los 42 FPS. Sin embargo, con DLSS 2.0 activado nos movemos, en esa misma secuencia, en los 85 FPS.

La conclusión que podemos sacar es simple y muy clara, la tecnología DLSS 2.0 logra doblar el rendimiento, y lo mejor es que lo consigue trabajando en resolución 4K, donde un fotograma por segundo tiene mucho más valor que a resoluciones inferiores, y sin comprometer la calidad de imagen. Me he pasado un buen rato intentando encontrar diferencias significativas entre las escenas con y sin DLSS 2.0, y no he encontrado ninguna reseñable.

Como ya dije en su momento cuando analicé la tecnología DLSS 2.0 en Death Stranding, tengo claro que esta ha marcado un importante punto de inflexión. Me parece más interesante que el trazado de rayos, sobre todo por el valor que aporta al jugador, y creo que, nos guste más o menos, está llamada a liderar el sector del videojuego a medio y largo plazo.

El reescalado y la reconstrucción de la imagen con filtros temporales son técnicas que llevan muchos años demostrando que son un pilar básico para los desarrollos en consola, y la tecnología DLSS 2.0 es una evolución de esa idea que no se limita a reproducirla tal cual, sino que la mejora y la lleva a otro nivel gracias al uso de algoritmos (inteligencia artificial) para crear una imagen perfecta reescalando y reconstruyendo la imagen partiendo de una base que recoge, tan solo, un 50% de los píxeles totales. Como sabrán nuestros lectores habituales, el resultado es fantástico en la mayoría de los casos, y Call of Duty Black Ops Cold War es un buen ejemplo de ello.