Ya conocemos los requisitos oficiales de Call of Duty Black Ops Cold War, y la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa enorme al ver que necesitaremos 250 GB para jugarlo en calidad ultra y con trazado de rayos activado. Si no nos importa sacrificar dicha tecnología y reducir un poco la calidad gráfica (texturas) la cosa mejorará bastante, pero seguiremos necesitando nada más y nada menos que 175 GB de espacio libre.

Call of Duty Black Ops Cold War es un juego de transición generacional, y como tal está preparado para aprovechar las últimas tecnologías que implementarán PS5 y Xbox Series X, como el trazado de rayos aplicado a sombras y oclusión ambiental, al que ya hemos hecho referencia, y el reescalado inteligente DLSS 2.0, pero al mismo tiempo tendrá una base lo bastante «humilde» como para funcionar sin problemas en las consolas de la generación.

Esa realidad se ha dejado notar en los requisitos mínimos y recomendados, ya que para mover Call of Duty Black Ops Cold War en PC no vamos a necesitar, ni mucho menos, un equipo de última generación. Como podemos ver en la imagen adjunta, el mínimo para ejecutarlo es bastante bajo, tanto que nos lleva a una configuración propia de 2012, aunque Activision no ha dicho con qué configuración podremos moverlo si utilizamos una GTX 670 o una Radeon HD 7970.

Requisitos recomendados de Call of Duty Black Ops Cold War: GTX 970 o R9 390

Un estándar muy asequible, ya que ambas tarjetas gráficas fueron lanzadas en 2014 y 2015, respectivamente. Han aguantado el tipo bastante bien, y todavía son capaces de ofrecer un buen rendimiento en la mayoría de los juegos actuales trabajando con resoluciones 1080p, aunque la segunda ha envejecido un poco mejor y tiende a ofrecer un mayor rendimiento en algunos casos.

Con la configuración recomendada, podremos jugar en 1080p, calidad media y disfrutar de 60 FPS bastante estables. En este apartado Activision ha cometido un error grave, ya que ha asimilado la GTX 1660 Super a las otras dos tarjetas gráficas, cuando esta es, en realidad, mucho más potente, tanto que rinde un poco menos que una GTX 1070. No pinta nada, ya que juega en otro nivel.

También vemos errores en las equivalencias de procesadores, ya que un Ryzen 5 1600X tiene 6 núcleos y 12 hilos, y un IPC mayor al del Core i5 2500K, que tiene cuatro núcleos y cuatro hilos. Esos errores se repiten también en las configuraciones recomendadas para trazado de rayos y para competitivo, donde equiparan al Core i7 8700K con el Ryzen 7 1800X, cuando el primero tiene 6 núcleos y 12 hilos y el segundo 8 núcleos y 16 hilos, aunque el chip Intel ofrece un mayor IPC.

Para jugar con garantías con trazado de rayos activado en Call of Duty Black Ops Cold War, Activision recomienda una RTX 3070, una tarjeta gráfica que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento y que ofrece un rendimiento casi idéntico al de una RTX 2080 Ti. También vemos errores en las equivalencias del modo competitivo, donde asimilar a la RTX 3070 con las GTX 1080 y Radeon RX Vega 64, un error grave, sin duda.

En resumen, para jugar a Call of Duty Black Ops Cold War con un mínimo de garantías en 1080p y calidad media necesitas:

Windows 10 de 64 bits actualizado.

Core i5 2500K o FX 8350 (equivalente real más cercano).

12 GB de RAM.

175 GB de espacio libre.

Tarjeta gráfica Radeon RX 470-Radeon R9 390 o GTX 970-GTX 1060 de 3 GB.

Tened en cuenta que aunque cumpláis los requisitos mínimos de espacio libre, Activision menciona que este puede incrementarse con futuras actualizaciones, así que id dejando sitio al nuevo Call of Duty Black Ops Cold War, ya que podría acabar comiéndose un SSD de 240 GB completo incluso aunque realicemos la instalación de 175 GB.

Antes de terminar os recuerdo que NVIDIA ha lanzado una promoción que nos permitirá conseguir Call of Duty Black Ops Cold War gratis al comprar una RTX 3080 o RTX 3090 desde hoy hasta el 10 de noviembre. Call of Duty Black Ops Cold War estará disponible a partir del 13 de noviembre en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series S-Series X.