Ya faltan menos de 26 horas para que las copias precargadas de Cyberpunk 2077 se activen y, tras una espera de alrededor de ocho años, podamos disfrutarlo. Si todavía no sabes a qué hora podrás empezar a jugarlo, aquí te contamos todos los detalles, también cuándo podrás precargarlo en tu consola o en tu PC para evitar la más que previsible saturación de los servidores cuando ya se pueda jugar. Y si no tienes claro si tu PC será o no será capaz de moverlo, aquí te contamos lo que podrás obtener con diversas configuraciones, para saber qué es lo que puedes esperar.

Es bastante ya lo que vamos sabiendo del juego, y las primeras críticas apuntan muy alto. Sin embargo, hoy hemos sabido de un aspecto negativo del juego, y que por su posible incidencia en los jugadores, no debe pasar desapercibido. Y es que, como podemos leer en Gameinformer, algunas escenas de Cyberpunk 2077 podrían ser desencadenantes de ataques epilépticos para personas afectadas por este trastorno neurológico.

La redactora de Gameinformer que firma el artículo, Liana Ruppert, se basa en su propia experiencia probando Cyberpunk 2077, ya que ella misma sufrió un ataque y, según cuenta, en otras ocasiones experimentó algunos de los síntomas previos a una crisis. La redactora no indica cuánto tiempo, en horas, le ha dedicado al juego, pero dado que las primeras copias entregadas a determinados medios se han enviado recientemente, cabe entender que no hablamos de mucho tiempo, y que por lo tanto hay múltiples elementos en el juego que pueden actuar como desencadenantes.

Como ya hemos podido comprobar desde hace muchos años en los videojuegos, las luces que parpadean rápidamente, y especialmente las de colores blanco y rojo, son un desencadenante de crisis epilépticas, razón por la que los desarrolladores, por norma general, procuran evitar esta peligrosa combinación. Y, adicionalmente, ante el más mínimo riesgo, añaden una advertencia de seguridad que se muestra, siempre, al iniciar el juego. Además, algunos títulos permiten desactivar los elementos del juego que, potencialmente, pueden provocar este tipo de ataques. Sin embargo, Cyberpunk 2077 no cuenta ni con la advertencia ni con la posibilidad de desactivar dicho tipo de elementos.

Aunque son varios los elementos de Cyberpunk 2077 que pueden provocar este tipo de crisis, el elemento más peligroso es Braindance, una función mediante la que V, el protagonista, puede ponerse en la piel de otros personajes, reviviendo sus experiencias. El problema es que esta función viene acompañada de un efecto visual de una rápida avalancha de luces parpadeantes blancas y rojas, algo muy parecido al método que usan los neurólogos en la vida real para desencadenar una convulsión cuando lo necesitan con fines de diagnóstico.

Todo apunta, claro, a que se trata de una desafortunada coincidencia, y CD Projekt Red ya ha dado acuse de recibo del problema, va a incluir un aviso en el propio juego (el único existente hasta ahora se encuentra en la licencia de usuario) y, lo que es más importante, «Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible.«. Es decir, que ya están trabajando en una solución al problema, y que esperan que esté disponible tan pronto como sea posible.

Mientras tanto, para las personas que sufran de epilepsia y quieran jugar a Cyberpunk 2077, lo más recomendable es que permanezcan muy atentos a cualquier posible elemento peligroso, y que si ven que V se va a poner un visor (el que se emplea para activar Braindance), se salten esa secuencia o, como mínimo, no miren la pantalla hasta que haya concluido.