Su lanzamiento está a la vuelta de la esquina, y esto ha hecho que cada vez más jugadores busquen un PC para jugar a Cyberpunk 2077, o una actualización que les permita poner a punto su equipo y mover el último título triple A de CD Projekt RED, el conocido estudio polaco que, como sabrán muchos de nuestros lectores, creo la serie The Witcher.

El pasado mes de junio compartimos con vosotros un artículo a modo de guía dedicado, precisamente, a montar un PC para jugar a Cyberpunk 2077 con garantías. Todavía no conocíamos los requisitos oficiales de dicho juego, pero nos atrevimos con diferentes configuraciones, y la verdad es que al final acertamos, ya que esas configuraciones tipo que os ofrecimos no estaban para nada alejadas de los requisitos mínimos y recomendados que publicó CD Projekt RED el pasado mes de noviembre.

A pesar de todo, creo que podemos ajustar mucho mejor las configuraciones recomendadas para montar un PC para jugar a Cyberpunk 2077 ahora que conocemos los requisitos definitivos, y además vale la pena actualizar dicho artículo por la llegada de las RTX serie 30 de NVIDIA y las Radeon RX 6800 de AMD, dos nuevas generaciones de tarjetas gráficas que han marcado un salto generacional importante, aunque ya sabéis que, por cuestiones de stock, tienen una disponibilidad muy baja.

En esta guía no nos vamos a limitar, como anticipamos, a ver configuraciones tipo de PC para jugar a Cyberpunk 2077, también os daremos una serie de recomendaciones para actualizar equipos ya existentes y disfrutar de una experiencia óptima. Tened en cuenta que si no llegáis, al menos, a los requisitos mínimos a nivel de CPU y de memoria RAM y decidís actualizar únicamente la tarjeta gráfica es probable que no podáis jugarlo en condiciones, es decir, tendríais que llevar a cabo una actualización completa de CPU, RAM y GPU.

Antes de entrar en materia os recuerdo también que Cyberpunk 2077 es un juego que ha sido desarrollado para soportar trazado de rayos y la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, lo que significa que, en principio, podremos disfrutarlo mejor con las GeForce RTX 20 y GeForce RTX 30. Esto no quiere decir que no vayamos a poder jugarlo bien con las Radeon RX 6000, de hecho estas ofrecen un excelente rendimiento, pero sí que debemos tener claro que estará optimizado para aprovechar tecnologías de NVIDIA.

PC para jugar a Cyberpunk 2077: ¿qué requisitos debemos cumplir?

Vamos a empezar por el principio, por delimitar qué requisitos mínimos y recomendados ha fijado CD Projekt RED para poder jugar a Cyberpunk 2077, algo fundamental, ya que nos dará la base que necesitamos para desarrollar toda esta guía.

Si queremos jugar a Cyberpunk 2077 con fluidez en calidad baja y resolución 1080p, algo nada recomendable, necesitaremos:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 3570K o FX 8310.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 780 con 3 GB de memoria gráfica. No concretan equivalencia de AMD, pero quedaría entre una Radeon R9 285 y una Radeon R9 290.

70 GB de espacio libre en disco duro.

Para poder jugar a Cyberpunk 2077 con una buena tasa de FPS en 1080p y calidad alta necesitaremos:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 4790 o AMD Ryzen 5 1500X.

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 con 6 GB de memoria gráfica. No concretan equivalencia de AMD, pero lo más cercano sería una RX 580 con 8 GB.

70 GB de espacio libre en SSD.

He corregido los errores de equivalencias, ya que en el listado oficial se indicaba una APU AMD en lugar de una CPU, y se equiparaba la GTX 1660 Super a la GTX 1060, cuando la primera es más potente y está casi al nivel de una GTX 1070.

Un PC para jugar a Cyberpunk 2077 en 1440p y calidad alta debe contar con estas especificaciones:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 4790 o AMD Ryzen 5 1500X.

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RTX 2060 con 6 GB de memoria gráfica. No concretan equivalencia de AMD, pero lo más cercano sería una Radeon RX 5600 XT con 6 GB.

70 GB de espacio libre en SSD.

Subimos el listón y nos vamos a 2160p (4K) y calidad ultra. Necesitaremos:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 4790 o AMD Ryzen 5 1500X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RTX 2080 Super o RTX 3060 Ti con 8 GB de memoria gráfica. No existe, de momento, equivalencia directa de AMD.

70 GB de espacio libre en SSD.

Corrijo otros dos errores de equivalencias, tanto a nivel de CPU como de GPU, ya que la RTX 2080 Super está un poco por debajo de la RTX 3060 Ti, y no al nivel de la RTX 3070. El Core i7 4790 tampoco equivale a un Ryzen 5 3600, sino a un Ryzen 5 1500X.

¿Qué necesitamos para activar el trazado de rayos con garantías?

Si queremos jugar con trazado de rayos en 1080p y calidad media necesitaremos una tarjeta gráfica RTX 2060, una solución de gama media que ha llegado a estar disponible por 270 euros, aunque ahora mismo los precios de casi todas las tarjetas gráficas están inflados, por desgracia.

En caso de que queramos jugar a Cyberpunk 2077 en 1440p con trazado de rayos y calidad ultra deberemos contar, al menos, con una RTX 3070. Su equivalente más cercano, por potencia bruta, sería una RX 6800, pero habrá que ver cómo se maneja dicha tarjeta gráfica en este juego bajo trazado de rayos, no solo por la pérdida de rendimiento que sufren las RX 6000 al utilizar dicha tecnología, sino también porque estamos ante un título optimizado para gráficas NVIDIA.

Por último tenemos la configuración 4K con calidad ultra y trazado de rayos. No necesitaremos un procesador muy potente, bastará con un Core i7 6700 (cuatro núcleos y ocho hilos) o un Ryzen 3 3100 (cuatro núcleos y ocho hilos), pero a nivel de GPU NVIDIA recomienda una RTX 3080 y 10 GB de memoria gráfica.

Si leemos entre líneas nos daremos cuenta de que Cyberpunk 2077 va a ser un juego GPU dependiente, es decir, no requiere un procesador de más de cuatro núcleos y ocho hilos, y se conforma con un IPC al nivel de Haswell (Intel Core de cuarta generación) o de los Ryzen serie 1000 (Zen de primera generación), pero a nivel de GPU va a ser muy exigente, y va a consumir bastante memoria gráfica incluso en resolución 1080p (probablemente por la calidad de las texturas).

Quiero recordaros que Cyberpunk 2077 va a llevar el trazado de rayos a otro nivel, ya que lo va a integrar aplicado a sombras y oclusión ambiental, iluminación y reflejos, lo que significa que va a consumir muchos recursos, y que es probable que para lograr un buen rendimiento, incluso aunque cumplamos con los requisitos recomendados de cada configuración, tengamos que activar la tecnología DLSS 2.0. Si no sabes qué es dicha tecnología tranquilo, echa un ojo a este artículo y encontrarás toda la información que necesitas.

PC para jugar a Cyberpunk 2077: nivel básico

Con la configuración que vamos a ver a continuación deberíamos poder jugar a Cyberpunk 2077 sin problemas en calidad media, resolución 1080p y disfrutar de un buen nivel de fluidez.

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i7 4790 o Ryzen 5 1500X.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 970 de 4 GB o Radeon R9 290 con 4 GB.

70 GB de espacio libre en disco duro.

Esta configuración ya tiene unos cuantos años encima, y los precios de los componentes que hemos listado son muy económicos, así que podéis tomarlo como punto de referencia también para plantear posibles actualizaciones de vuestro equipo y mejorarlo de cara a dar forma a un PC para jugar a Cyberpunk 2077.

Al contar con una tarjeta gráfica equipada con 4 GB de memoria gráfica tendremos que hacer algunos sacrificios en los ajustes de calidad, pero incluso en calidad media tendremos un nivel muy superior al de las consolas actuales.

PC para jugar a Cyberpunk 2077: nivel medio

Esta configuración nos debería permitir jugar a Cyberpunk 2077 en 1080p y calidad ultra sin ningún tipo de problema.

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 4790 o Ryzen 5 1500X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1660 Super de 6 GB. AMD no tiene equivalencia directa, lo más cercano sería una RX Vega 56 con 8 GB, que rinde algo más.

70 GB de espacio libre en SSD.

El SSD será fundamental para reducir los tiempos de carga, y la tarjeta gráfica de 6 GB nos permitirá configurar todos los ajustes al máximo, texturas incluidas. Los componentes que hemos indicado tampoco son especialmente caros, aunque por desgracia el precio de las tarjetas gráficas se ha inflado tanto que es casi imposible encontrar ahora mismo una GTX 1660 Super a buen precio.

PC para jugar a Cyberpunk 2077: nivel alto

Con la configuración que vamos a ver a continuación tendremos un PC para jugar a Cyberpunk 2077 en calidad ultra y 1440p sin problemas, o en 2160p y calidad media-alta de forma fluida.

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 6700 o Ryzen 3 3100.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RTX 2060 Super de 8 GB o Radeon RX 5700 de 8 GB.

70 GB de espacio libre en SSD.

Esta configuración marca un salto significativo en términos de rendimiento, debería ser bastante capaz incluso en resolución 4K, siempre que ajustemos el nivel de calidad. Para maximizar el rendimiento en Cyberpunk 2077 en resoluciones inferiores a 4K no necesitaremos un procesador muy potente, aunque puede que notemos una pequeña mejora al utilizar CPUs de seis núcleos y doce hilos, como el Core i5 10400 o el Ryzen 5 3600.

Como hemos indicado, Cyberpunk 2077 va a ser un juego GPU-dependiente, algo que queda muy claro al ver los requisitos oficiales, así que debemos priorizar la tarjeta gráfica una vez que hemos cumplido el mínimo recomendado a nivel de CPU.

PC para jugar a Cyberpunk 2077: nivel recomendado para trazado de rayos

Vamos a diferenciar tres grandes opciones que parten de una misma base común a nivel de CPU, RAM y SSD, y que se diferencian únicamente por la tarjeta gráfica. Dicho componente es el que tendrá que asumir el enorme aumento de carga de trabajo que supondrá activar el trazado de rayos, y por eso es lo único que realmente debe cambiar en función de la resolución y de la calidad gráfica que queramos utilizar.

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 6700 o Ryzen 3 3100.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RTX 2060 Super de 8 GB para 1080p, calidad alta y trazado de rayos. RTX 2070 para calidad ultra.

Tarjeta gráfica RTX 2080 Super o RTX 3060 Ti de 8 GB para 1440p, calidad alta y trazado de rayos. RTX 3070 para calidad ultra.

Tarjeta gráfica RTX 2080 Ti o RTX 3070 para 2160p, calidad alta y trazado de rayos. RTX 3080 para calidad ultra.

70 GB de espacio libre en SSD.

Siento no poder ofreceros una serie de equivalencias de las Radeon RX 6000, pero tendría que especular demasiado y podría acabar equivocándome fácilmente. Esto tiene una explicación, y es que el rendimiento de dichas gráficas en trazado de rayos ha demostrado ser inferior al de las RTX 30 de NVIDIA, salvo contadas excepciones, y además, en Cyberpunk 2077, tendrían que hacer frente a un escenario nada habitual, ya que, como hemos dicho, el trazado de rayos se aplica a iluminación, sombras y reflejos.

Por otro lado está el tema de la optimización para gráficas NVIDIA al que ya hemos hecho referencia, algo muy importante que podría acabar marcando una gran diferencia. No hablo sin motivo, recordad que lo mismo ocurre con las gráficas AMD y los juegos optimizados para ellas (DiRT 5 es el mejor ejemplo reciente).

¿Qué actualizaciones debería llevar a cabo si quiero configurar mi PC para jugar a Cyberpunk 2077?

Si cumples el nivel mínimo, es decir, si cuentas con un Core i5 serie 3000-FX 8300 y dispones de 8 GB de RAM, deberías priorizar la tarjeta gráfica. La actualización más sensata y equilibrada, en este caso, sería una tarjeta gráfica de gama media económica como las GTX 970, Radeon R9 290 y RX 470-480.

Solo con actualizar a una de esas tarjetas gráficas ya deberías poder jugar a Cyberpunk 2077 en 1080p con calidad media sin ningún tipo de problema, y con un gasto mínimo, ya que se pueden comprar a buen precio en el mercado de segunda mano.

En el caso de equipos premontados que vienen, normalmente, descompensados a nivel de tarjeta gráfica (por ejemplo, aquellos que se vendían con un Core i7 7700K y 16 GB de RAM, pero traían una GT 1030), debemos priorizar de nuevo la tarjeta gráfica. Dependiendo de la resolución que quieras utilizar, y de los ajustes gráficos que quieras utilizar, puedes partir de una GTX 1060 o una Radeon RX 580 y llegar hasta una RTX 3080 si deseas moverlo en 4K.

Si no cumples con los requisitos mínimos, está claro que tendrías que actualizar varios componentes. Debes llegar, como mínimo, a una CPU de cuatro núcleos y cuatro hilos con un IPC al nivel de los Core de segunda generación (los Core de tercera generación no aumentaron el IPC) o de los AMD FX Piledriver, y contar con 8 GB de RAM. Una vez que alcances ese nivel, prioriza la tarjeta gráfica.

Vamos a ver un ejemplo de actualización completa de un equipo antiguo para que os sirva como referencia. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.